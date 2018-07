Brexit je věcí Británie a s Londýnem obchodovat budeme, otočil po schůzce s Mayovou Trump

Londýn Rozhodnutí o podobě odchodu Spojeného království z Evropské unie je věcí Británie. Po pátečním jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou to prohlásil americký prezident Donald Trump, který zároveň Londýnu slíbil, že bude moci s USA po brexitu obchodovat. Trump ve čtvrtečním rozhovoru s bulvárním listem The Sun kritizoval plán Mayové na budoucí vztahy s EU.

Americká vláda podle Trumpa plně respektuje vůli Britů vládnout si sami. „Cokoli uděláte, bude to v pořádku,“ řekl Trump na páteční společné tiskové konferenci s Mayovou.

Trump přitom v dřívějším rozhovoru pro list The Sun řekl, že brexitový plán je špatný a že neumožní uzavřít budoucí obchodní dohodu mezi USA a Británií. Na tiskové konferenci s Mayovou ale prohlásil, že po debatě s premiérkou a jejími experty si je jistý, že nebude problém obchodní dohodu mezi Washingtonem a Londýnem uzavřít.

Premiérka Mayová označila obchodní dohodu o volném obchodu s USA za „ambiciózní“ a doplnila, že Británie po vystoupení EU bude moci uzavírat obchodní smlouvy se všemi zeměmi.

Mayová Spojeným státům rovněž poděkovala za podporu v případu otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Anglii, ze které Londýn obviňuje Moskvu, jež to popírá. Premiérka zároveň přivítala, že se v pondělí uskuteční summit Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



Prezident Trump podle premiérky Mayové vstupuje do jednání s ruským prezidentem Putinem v Helsinkách z pozice síly a s jednotným NATO v zádech. Trump uvedl, že chce mít s Ruskem dobré vztahy a je přesvědčen, že Mayová ho v tomto úsilí podporuje. Dodal, že stejně dobré vztahy chce mít i s Čínou. Ruskou anexi ukrajinského Krymu označil Trump za selhání svého předchůdce Obamy. Věří, že za jeho vlády by Putin poloostrov nezabral.



Mayová po setkání s Trumpem ocenila zvláštní vztah Británie a USA a prohlásila, že spolu s americkým prezidentem chtějí tento vztah ještě prohloubit. Jednou z oblasti hlubší spolupráce by podle ní měla být bezpečnost, další hospodářství a obchod.

Donald Trump v pátek zároveň poděkoval Mayové, že na summitu NATO v Bruselu podpořila jeho požadavek, aby všichni členové aliance spravedlivě sdíleli náklady na obranu.

Trump v Bruselu kritizoval státy, které vydávají méně než dvě procenta HDP na zbrojení. Všichni členové aliance zopakovali, že tento závazek splní do roku 2024, jak se v roce 2014 dohodli. To se týká i České republiky, která prozatím investuje do armády zhruba jedno procento HDP.