Brexit? Pro Irsko katastrofa, Dublin na to ekonomicky doplatí, říká irský geograf Joseph Brady

PRAHA/DUBLIN Brexit nemůže přinést Irsku nic dobrého, říká tamní geograf Joseph Brady. Pokud se po odchodu Británie z EU obnoví „tvrdá“ hranice, Dublin na to ekonomicky doplatí. Všichni teď ale hlavně doufají, že se v Severním Irsku neobnoví nacionalistické a sektářské vášně.

LN V Irsku vzbuzuje blížící se rozvod Londýna s Bruselem zvláštní pozornost kvůli hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Jak to tam vlastně bude po brexitu vypadat?

Ano, u nás je to opravdu důležité téma. Lidé na obou stranách hranice mezi Irskem a Severním Irskem totiž byli dosud zvyklí na stoprocentně propustnou linii. Jediný rozdíl, kterého si při přejezdu všimnete teď, je, že na dopravních směrovkách se kilometry změní v míle a naopak. Přes hranici volně proudí lidé, zboží, dělá se byznys. Nejsou tu žádné spory, žádné problémy.

Z psychologického hlediska je potíž v tom, že při hlasování o brexitu občané Severního Irska většinově volili setrvání v EU – a přesto by jim tam teď měla najednou vyrůst nová hranice. Nejhorší ale je, že v tuto chvíli nikdo neví, jak by režim na irsko-severoirské hranici měl po brexitu vypadat. Ve světě nemáme pro takovou změnu žádný precedent. Možná to bude podobné jako na hranici mezi USA a Kanadou, jež je sice relativně volná, ale ne úplně volně prostupná; podobně je tomu třeba mezi Norskem a Švédskem.

KDO JE JOSEPH BRADY ■ Joseph Brady (* 1955 ) je irský geograf, profesor na University College Dublin (UCD).Je členem správní rady UCD, býval děkanem Fakulty humanitních studií a šéfem Ústavu geografie a environmentálního plánování.

■ Zabývá se problematikou pohraničních oblastí a vlivem hranic na sociální a ekonomické procesy a také vývojem urbanistické struktury irské metropole. ■ Je autorem desítek odborných publikací a stovek článků včetně sedmidílného díla The Making of Dublin City (Jak vznikal Dublin). „Irové brexit nechtěli a nechtějí, Irsku nemůže přinést nic dobrého,“ říká Brady.

LN Jaká je aktuální pozice irské vlády? Probíhají nějaká separátní jednání mezi Irskem a Británií, nebo se severoirská hranice řeší jen na unijní úrovni?

Naše vláda se k věci postavila na začátku jasně a tuto pozici nemění. Irové brexit nechtěli a nechtějí, Irsku nemůže přinést nic dobrého. Ale samozřejmě uznáváme právo občanů Spojeného království na takové rozhodnutí. Irská vláda ovšem není teď tou stranou, která by měla navrhovat řešení ohledně hranic. My jsme změnu statu quo nezpůsobili. Je primárně na britské vládě, jak se s novou situací vypořádá.

Minimální podmínka pro nás je, aby se na ostrově nic nezměnilo co do obchodních vztahů. V opačném případě by nemohlo dojít k žádné dohodě mezi Spojeným královstvím a EU, což by mělo za následek tzv. tvrdý brexit.

Britové zatím bohužel shodili ze stolu jak setrvání v celní unii, což by většinu problémů vyřešilo, tak stanovení „hranice“ mezi EU a Spojeným královstvím, která by probíhala Irským mořem. Demokratická unionistická strana (DUP, nyní nejsilnější strana v Severním Irsku – pozn. red.) ovšem trvá na tom, aby Severní Irsko mělo po brexitu stejný status jako zbytek Spojeného království, což vlastně vylučuje jakékoli „speciální řešení“ pro Severní Irsko.

Nějaká britsko-irská jednání, formální i neformální, sice probíhají, jinak je ale pozice irské vlády taková, že Spojené království vyjednává svůj odchod s Evropskou unií, a ne s jednotlivými státy. Žádná zvláštní dohoda mezi Irskem a Británií zřejmě nebude.

LN Co dohoda o tzv. společném cestovním prostoru (Common Travel Area) mezi Dublinem a Londýnem, vydrží?

Očekává se, že ano, a to i v případě tzv. tvrdého brexitu. Dohoda zajišťuje občanům obou zemí svobodu usadit se a pracovat v kterémkoli z obou států. Je ale pravda, že v posledním roce a půl mezi občany Spojeného království narostl zájem o irské občanství. Řada lidí v Británii má prostě strach, že cestování a práce by s britskými doklady brzy nemusely být tak snadné jako dřív.

LN Jaký by to mělo vliv na irskou ekonomiku, pokud by na hranici mezi Irskem a Spojeným královstvím po brexitu začal platit tvrdý režim?

Konkrétní dopady jsou velkou neznámou. Pro Irsko představuje Británie druhého největšího obchodního partnera, v opačném směru je Irsko pátým největším exportním trhem pro Spojené království. Jakékoli administrativní opatření by poškodilo ekonomiky obou zemí. Nejnovější zpráva irské vlády odhaduje, že irská ekonomika na brexit doplatí poklesem v rozmezí 2,8 až 7 procent v porovnání se situací „bez brexitu“.

Co se týká konkrétní situace kolem irsko-severoirské hranice, největší obavy z přitvrzení mají zemědělci a potravinářské firmy. Docela jistě by to zasáhlo hlavně menší farmáře v širším okolí hranice, kteří často prodávají své výrobky právě přes ni. A tím se dostáváme od velké globální ekonomiky ke konkrétním lidským osudům. Irská hranice prochází těsně kolem vesnic a samot, řada silnic se klikatí přes hranici tam a zpátky a ty by teď musely být uzavřeny.

Podobně je tomu s lidmi, kteří přes hranici dojíždějí, podle irských statistik je jich asi 8000. A tito lidé by teď měli mít problémy. Proč?

LN Od Velkopáteční dohody, podepsané před 20 lety, je politická a bezpečnostní situace v Severním Irsku stabilní. Dá se teď pozorovat nějaký nárůst nacionalistických či sektářských nálad?

To je to hlavní, z čeho nyní lidé mají strach. V posledních 20 letech na severu ostrova vládla značná stabilita, hranice nepředstavuje žádnou bariéru. Irský ostrov nyní v mnoha aspektech funguje jako jednotný prostor – ekonomicky, sociálně i jinak. Některá nacionalistická uskupení, především Sinn Féin (levicová nacionalistická strana, jež dlouhodobě usiluje o sjednocení Irska a působí jak v Irské republice, tak v Severním Irsku – pozn. red.), ovšem nyní obviňují unionisty z DUP z toho, že de facto podporují znovuzavedení „tvrdé“ hranice. A pokud by kvůli tužšímu režimu na hranici došlo k ekonomickým potížím, hněv lidí dopadne na hlavu DUP.

Vždy ale existuje nebezpečí, že se změnou poměrů by se mohly sektářské vášně obnovit. Násilí ostatně v Severním Irsku nikdy úplně neustalo, jen není tolik vidět.

LN Ovlivňuje nějak nejistota ohledně severoirské hranice irskou politickou scénu?

Mezi politiky v tomto ohledu nejsou žádné velké rozdíly. Všichni se shodují na tom, že brexit bude katastrofa. Žádný významný hráč na irské politické scéně například nepřišel s návrhem, aby Irsko buď také opustilo EU, nebo místo toho vytvořilo nějakou užší alianci se Spojeným královstvím. Objevily se sice nápady, aby Irsko ve změněné situaci alespoň vstoupilo do Commonwealthu (volné sdružení Spojeného království a jeho bývalých kolonií; Irsko jako jedno z mála bývalých závislých území není členem –pozn. red.), ale jsou to okrajové hlasy. Naprostá většina politiků si uvědomuje, že zakotvení Irska v Unii je základem jeho prosperity.

LN Stává se „jednotné Irsko“ znovu politickým tématem, kterým bylo v minulosti?

Ne, v Irsku to vůbec není na stole. Velkopáteční dohoda to de facto vyloučila. Ke sjednocení ostrova by byl nutný souhlas vlád Irské republiky, Spojeného království a Severního Irska, což aktuálně není možné. V rámci Sinn Féin se sice každou chvíli podobné úvahy objeví, ale zatím jde jen o řeči.

Obyvatelstvo Irska nemá o sjednocení ostrova žádný zájem. Jedná se i o ekonomické otázky – sjednocení by bylo velmi nákladné, nedává to smysl.