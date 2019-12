Aktivistka Greta se dnes vrací do Evropy, v Londýně začíná důležitý summit NATO

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Brněnský nejvyšší soud dnes zveřejní verdikt v případu Lotyšů Olegse Lukjanovse a Antonse Maslakse. Ti dostali za brutální napadení spolucestujícího v pražském autobusu trest ve výši osmi let vězení.



V Bruselu bude jednat řada ministrů členských zemí EU. Ti, zodpovědní za telekomunikace, budou projednávat budoucnost 5G sítí v Evropě, jejich kolegové z resortů spravedlnosti chtějí probírat bezpečnostní politiku.

Londýn uvidí zahájení dvoudenního summitu NATO. Česko bude zastupovat prezident Miloš Zeman, v jeho delegaci jsou například ministr obrany Lubomír Metnar, šéf resortu zahraničí Tomáš Petříček či český velvyslanec u NATO Jakub Landovský. Hlavy států a šéfové vlád aliančních zemí se setkají v Buckinghamském paláci či v sídle britského premiéra Johnsona na Downing Street.

Kromě toho budou na okraj této významné akce jednat o situaci v Sýrii turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron, britský premiér Boris Johnson a německá kancléřka Angela Merkelová.

To Soudní dvůr Evropské unie by dnes měl vynést rozsudek ve věci české žaloby na orgány EU kvůli platnosti zbraňové směrnice.

Zpět do Evropy se dnes pravděpodobně vrátí švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Ta by měla doplout z USA do Lisabonu, vystoupit v portugalském parlamentu a poté odjet do Madridu na konferenci OSN o změnách klimatu.

Pražská justice začne projednávání dvou výběrových řízení Správy železniční dopravní cesty. Obžalobě ze zmanipulování tendrů čelí šest osob a projektová společnost SUDOP.

Kromě toho se bude pokračovat v kauze soudce Ivana Elischera, ten čelí obžalobě z několika trestných činů včetně přijímání úplatků.

Soud bude také pokračovat v případu šesti taxikářů a bývalého úředníka pražského magistrátu. Ti čelí obžalobě z podvodu a korupce kvůli předraženému jízdnému.

Armádní sportovní centrum Dukla se setká s letošními jubilanty. Zúčastnit by se měl náčelník generálního štábu Aleš Opata a medailisté z olympijských her, mistrovství světa, evropských šampionátů, trenéři a funkcionáři, kteří se v letošním roce dožili životního jubilea od 60 do 95 let.