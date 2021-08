Američané opustí Afghánistán, Starostové si zvolí předsedu a v Praze začnou klarinetové dny

Dozorovému státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi končí lhůta k rozhodnutí o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapího hnízda.

Meteorologové čekají vydatný déšť v příhraničních oblastech na severu a severovýchodě republiky. Srážky mohou zvednout hladiny řek na první povodňový stupeň.

Končí platnost poukazů tzv. lex voucher od cestovních kanceláří. Zákon umožnil cestovním kancelářím místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna loňského roku vydávat klientům poukazy. Pokud je lidé nevyužijí k úhradě jiné cesty do 31. srpna, mají nárok do 14 dnů na vrácení peněz.

V Praze proběhne republikový sněm Starostů a nezávislých (STAN). Na programu je volba předsedy, místopředsedů, členů předsednictva i celostátního výboru. Hnutí také představí koaliční program pro parlamentní volby 2021 a tzv. Bilionový plán pro obnovu ekonomiky.

Soud projedná odvolání ve sporu Českých drah se strojírenskou firmou Škoda Transportation o 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv.

Soud pokračuje v projednávání kauzy údajně zmanipulovaných sportovních dotací na ministerstvu školství. Mezi obžalovanými je bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta či předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Na několika místech Prahy začnou Pražské klarinetové dny. Končí 5. září.

V Praze 13 se uskuteční tradiční Koncert pro park, na kterém vystoupí Olga Lounová, YoYo Band, Jakub Třasák, Poetika nebo Jokers.

Proběhne slavnostní zprovoznění obchvatu Lubence, který je součástí budované dálnice D6. Zúčastní se předseda vlády Andrej Babiš, ministr dopravy Karel Havlíček, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v doprovodu českých podnikatelů navštíví Polsko.

Měla by skončit vojenská mise USA v Afghánistánu.

Estonský parlament se napodruhé pokusí zvolit prezidenta. Jediným kandidátem je Alar Karis, v pondělí nezískal 68 ze 101 hlasů, potřebných ke zvolení hlavnou státu.

Německá kancléřka Angela Merkelová přijme rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

Očekává se, že řecký premiér Kyriakos Mitsotakis provede personální změny ve vládě.

Slovensko končí s používáním ruské vakcíny Sputnik V při očkování proti covidu-19.