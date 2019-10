Američané propustí z vězení ruskou špionku, soud rozhodne v případu vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Českých Budějovicích proběhne přehlídka vojáků, policistů, hasičů a celníků, která připomene 101. výročí vzniku republiky a zároveň 15 let od vzniku pěší roty Aktivních záloh.

Leccos se bude dít i v sídlech několika evropských institucí. V Bruselu se setkají ministři obrany členských států Severoatlantické aliance, v Bruselu se sejdou velvyslanci zemí EU, aby projednali podrobnosti odkladu britského odchodu z Unie a ve Štrasburku se potkají předsedové zákonodárných sborů ze 47 zemí Rady Evropy, mezi nimiž je i Česká republika.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro zamířil na návštěvu Číny, kde bude jednat se svým protějškem Si Ťin-pchingem a premiérem Li Kche-čchiangem.

Řím zasáhne generální stávka zaměstnanců společnosti, která řídí italské hlavní město. Zasáhne například svoz odpadu či městskou hromadnou dopravu.

V Oslu si Norové připomenou 75. výročí osvobození severního přístavu Kirkenes Rudou armádou. Šlo o vůbec první město v zemi, které bylo osvobozené od nacistické okupace za druhé světové války. Akce se zúčastní i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Jednat se bude i v Moskvě, kam se sjedou premiéři dvou postsovětských integračních uskupení – Společenství nezávislých států (SNS) a Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Proslýchá se, že by Srbové měli podepsat s EAHU dohodu o volném obchodu.

V americkém Tallahassee bude propuštěna z vězení Ruska Marija Butinová, kterou soud v dubnu poslal za mříže za to, že se jako agentka cizího státu snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní. Očekává se, že po propuštění ji ihned zadrží imigrační úřady, ty ji chtějí deportovat zpět do Ruska.

Zahálet nebude ani česká justice. Dalším dnem pokračuje projednávání takzvané druhé větve korupční kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, v této kauze je obžalováno devět osob a osm firem.

Pražský soud by měl také rozhodnout ve věci loňského přepadení čerpadlářky na benzinové pumpě v Nelahozevsi na Mělnicku. Žena zemřela, obžalobě nyní čelí dva muži. Jeden je viněn z vraždy, druhý z loupeže.