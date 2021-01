Americký kongres sečte hlasy volitelů a vyhlásí vítěze prezidentských voleb, Nizozemsko začíná očkovat proti covidu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj epidemie koronaviru v Česku i ve světě. Ministerstvo by mělo aktualizovat údaje o výskytu covidu-19 v Česku a výsledek rizikového indexu PES podle pozměněných parametrů.

Nizozemci dnes začínají jako poslední země EU očkovat proti covidu-19, Evropská léková agentura bude rozhodovat o podmíněném povolení vakcíny od firmy Moderna.

Soud v Londýně rozhodne o možném propuštění vězněného zakladatele portálu WikiLEaks Juliana Assange na kauci.

Na společném zasedání obou komor amerického Kongresu budou oficiálně sečteny hlasy sboru volitelů a bude vyhlášen výsledek prezidentských voleb.

Česká justice bude v Praze řešit odvolání v případu Petra Stojky. Ten podle obžaloby předstíral dvanáct let mentální retardaci, pobíral invalidní důchod a příspěvky na péči a mobilitu. Původně mu obvodní soud uložil trest za podvod ve výši čtyř let vězení, do nichž byly započítány i předchozí krádeže.