USA čeká inaugurace nového prezidenta. Poslanci by mohli schvalovat novelu proti dvojí kvalitě potravin

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Ve Washingtonu se uskuteční inaugurace nového amerického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové. Ceremoniál v sídle Kongresu začíná okolo 17:00 SEČ, zhruba v 18:00 SEČ se čeká složení prezidentské přísahy. Inaugurační průvod od Kapitolu do Bílého domu pravděpodobně začne mezi 20:00 a 21:00.

Očekává se, že v den inaugurace nový americký prezident Joe Biden znovu přistoupí k pařížské klimatické dohodě, od níž odstoupil jeho předchůdce Donald Trump. Biden se rovněž chystá oznámit sérii reforem imigračních opatření.

Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat novelu proti dvojí kvalitě potravin, jež by mohla zavést i kvóty na vybrané základní potraviny, které se produkují v Česku, návrh zahrádkářského zákona a novelu trestního řádu, jež by mohla uzákonit trestnost šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí.

Ve 13:00 je v plánu tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka po jednání Ústředního krizového štábu.

Ministerstvo financí zveřejní novou makroekonomickou prognózu. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že ji úřad použije při přípravě novely státního rozpočtu na letošní rok.

Ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček na tiskové konferenci zhodnotí prodej nové elektronické dálniční známky v ČR. Kromě něj vystoupí i ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Lucie Bartáková a Jan Paroubek, pověřený řízením státního podniku CENDIS.

Vrchní soud v Praze projedná odvolání serveru Ulož.to proti rozhodnutí, které mu na základě žaloby agentury Dilia uložilo odstranit z úložiště šest konkrétních českých filmů.

Opoziční politik Alexej Navalnyj, uvězněný po návratu z léčby v Německu do Ruska, má před soudem čelit obvinění z pomlouvání veterána druhé světové války, který loni veřejně podpořil referendum o změnách v ústavě, prodlužujících možnost setrvání prezidenta Vladimira Putina v čele státu.

Řecký parlament by měl hlasovat o tom, zda rozšíří pás výsostných vod v Jónském moři ze současných šesti na 12 námořních mil. Může tím vyostřit spory s Tureckem.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Nejvyššího soudu na zrušení části zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Zákon říká, že finanční náhrada restituentům za nevydávané pozemky se určuje na základě vyhlášky podle cen ze začátku 90. let.

V 10:00 bude u teplického magistrátu pietní setkání v první výročí úmrtí Jaroslava Kubery, dlouholetého primátora Teplic a senátora.

Společnost SpaceX chce ve 14:02 SEČ vypustit na oběžnou dráhu kolem Země sedmnáctou sérii 60 satelitů sítě Starlink, která má v budoucnu umožnit připojení k internetu kdekoli na Zemi. Aktuálně kolem Země krouží 955 družic Starlink.