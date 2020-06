Babiš a Matovič projednají režim na hranicích, na Strahově bude poslední rozloučení s Evou Pilarovou

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Slovenský premiér Igor Matovič přijede na první návštěvu České republiky po březnovém ustavení nové slovenské vlády. Premiér Andrej Babiš s ním bude jednat o režimu na hranicích, dopadech koronakrize i rozpočtových plánech EU. Odpoledne Matoviče přijme prezident Miloš Zeman a poté se slovenský politik sejde i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci mají schvalovat mj. novely o námořní plavbě a o silniční dopravě. Ve finále jsou také předlohy proti dvojí kvalitě potravin a o sčítání lidu v příštím roce. Odpoledne bude sněmovna volit kandidáta do vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, v úvodním kole projedná předlohy o zbraních a také výroky Vojtěcha Filipa o československých legionářích.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o důchodovém pojištění. Návrh podali v roce 2018 poslanci Pirátů, SPD a lidovců. Vadí jim zejména ustanovení, podle kterého se důchody valorizují k termínu jejich vyplácení, nikoli k pevnému datu. Podle poslanců jsou tím diskriminováni lidé, kterým stát důchod vyplácí později v měsíci.

Městský soud v Praze se znovu zabývá údajnou manipulací s tendry České pošty. Odvolací senát zrušil rozsudek, který části obžalovaných uložil podmíněné tresty a další osvobodil. V případu je stíhána i společnost Agrotec patřící do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), městský soud ji původně obžaloby zprostil.

Příslušní ministři rakouské vlády chtějí rozhodnout o podobě hraničního režimu se sousedními zeměmi. Rakousko zatím plně otevřelo hranice s Německem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, s ostatními sousedy včetně Česka vede Vídeň podle kancléře Sebastiana Kurze přínosné rozhovory.

Itálie otevře hranice pro lidi ze zemí schengenského prostoru a zruší omezení pro své občany při cestování uvnitř země. Ve Florencii se otevře galerie Ufizzi.

Německá vláda by měla rozhodnout o uvolnění omezení cestování mezi Německem a ostatními evropskými státy od poloviny června.

Španělský parlament má hlasovat o dalším a zřejmě posledním prodloužení nouzového stavu o dva týdny.

Londýnská burza by měla zveřejnit výsledky čtvrtletní revize složení indexů. Podle některých analytiků by do klíčového indexu FTSE 100 mohla vstoupit antivirová společnost Avast, kterou v roce 1988 založili čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Avast je nyní součástí širšího indexu FTSE 250. S akciemi Avastu se obchoduje také na pražské burze.

V plánu je další kolo videokonferencí zástupců Evropské unie a Británie, kteří dojednávají smlouvu o pobrexitovém uspořádání vzájemných vztahů. Jednání trvající do pátku je poslední možností dosáhnout pokroku před rozhodnutím, zda prodloužit přechodné období.

Západní pobřeží Indie nedaleko velkoměsta Bombaj má dnes odpoledne zasáhnout cyklón Nisarga.

Maturanti skládají těžší úroveň zkoušky z matematiky s názvem Matematika+, která není standardní součástí maturitní zkoušky. Koná se na spádových školách.

Od 12:00 se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově koná poslední rozloučení s Evou Pilarovou při zádušní mši. Zpěvačka Pilarová zemřela již 14. března, ale poslední rozloučení se tehdy konat nemohlo kvůli omezením v souvislosti s šířením koronaviru.

27. kolo první fotbalové ligy:

18:00 SFC Opava - Bohemians Praha 1905, 1. FC Slovácko - MFK Karviná, Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc, Baník Ostrava - Viktoria Plzeň,

20:00 Sparta Praha - FK Teplice.