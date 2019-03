Babiš jede do Bruselu na důležitý summit EU o brexitu, večer začne Febiofest

PRAHA Začalo astronomické jaro. V Bruselu startuje summit EU, který bude řešit odložení brexitu. Nepůjde česká Wikipedie. A začne Febiofest.

Hodinu před půlnocí začalo astronomické jaro. Astronomové považují za počátek jara okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník. Datum jarní rovnodennosti nejčastěji vychází na 20. března. Dříve to bylo často 21. března, ale v 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako začátek jara až v roce 2102. A jak dnes bude? Meteorologové slibují, že bude hezky, má být jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 15 °C, v 1000 m na horách bude kolem 8 °C.

V Bruselu začíná odpoledne summit EU. V první části, po tradiční výměně názorů s předsedou europarlamentu Antoniem Tajanim, se prezidenti a premiéři 27 zemí unie budou od 15:30 bavit o posledním dění kolem snah Británie z EU odejít. Tisková konference předsedy Evropské rady Donalda Tuska a šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera je plánována na 19:00. Následuje pracovní večeře 19:30 s plánem probrat další body agendy summitu, oficiálně zaměřeného na hospodářské otázky, problematiku boje s klimatickými změnami, diskusi o budoucí podobě vztahů s Čínou a před volbami do europarlamentu také ochranou proti falešným zprávám a hybridním hrozbám. Dopoledne se uskuteční schůzka hlavního brexitového vyjednavače EU Michela Barniera s lídrem britských labouristů Jeremym Corbynem. Český premiér Andrej Babiš se před polednem setká s kolegy z V4 s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou, aby vyzvěděli informace o vyjednávání z USA. Česko by totiž poškodila cla, které Američané zvažují.

Česká verze Wikipedie přestane na jeden den fungovat, její editoři tím protestují proti chystané celoevropské reformě autorského práva.



Krajský soud v Praze bude projednávat takzvanou druhou větev korupční kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. V případu je obžalováno devět lidí a osm společností.

Předávání cen ankety Statečné psí srdce 2018. Oceňuje hrdinské činy psů, jež vedly k záchraně lidského života, a také psy, kteří pomáhají dlouhodobě. Anketu vyhlašuje časopis Psí kusy ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report.



Na 17:30 je svoláno na pražský Újezd před Pomník obětem komunismu shromáždění na podporu nespravedlivě stíhaných pro víru, názory nebo přesvědčení Dáváme hlas ponižovaným. Promluví emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml spolu s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem. Odtud se průvod kolem 18:00 vydá centrem města přes Karlův most do Ostrovní ulice, kde od 19:00 začíná v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13) panelová diskuse o lidských právech ve světě, zejména v regionech Latinské Ameriky, Ruska a Číny. Diskuse by se měli zúčastnit ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu AV ČR, Ondřej Soukup z Hospodářských novin, venezuelský filmař a novinář Valerio Mendoza a náměstek synodního seniora Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

V 19:00 bude v Obecním domě zahájen 26. ročník filmového festivalu Febiofest, který v Praze potrvá do 29. března. Cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii převezme herečka Jiřina Bohdalová. V české premiéře se bude promítat film Davida Loweryho Gentleman s pistolí, nejnovější snímek s Robertem Redfordem. Od 18:00 živý videopřenos - příchody hostů po červeném koberci.