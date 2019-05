Babiš míří za Zemanem, vláda asi projedná rodičovskou a Zelenskyj stane v čele Ukrajiny

PRAHA Premiér Babiš zamíří za prezidentem Zemanem, aby projednali rezignaci ministra kultury, ve vládě se čeká boj o rodičovskou a na Ukrajině nastoupí nový prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezident Miloš Zeman přijme na zámku v Lánech v 19.00 premiéra Andreje Babiše (ANO). K projednání toho budou mít docela dost, hlavním tématem by ale měla být rezignace ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Staněk v roli ministra nepřesvědčil, protesty proti němu se zvedly téměř ze všech stran poté, co vyhodil z čela Národní galerie respektovaného Jiřího Fajta. Jenže prezident Zeman Fajta nemá rád, opakovaně ho odmítá jmenovat profesorem a tlačil na jeho konec v čele NG. Je tedy možné, že bude za Staňka bojovat a odmítne přijmout jeho rezignaci.

Poslanci ze sněmovního zahraničního výboru vyrazí na kontroverzní návštěvu KLDR. Na programu mají mj. jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí. Delegaci na cestě do nejhorší totality světa vede bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), mezi poslanci je třeba i Karla Šlechtová. Ta slibuje i připomínání lidských práv v zemi, kde panuje hladomor a kde tisíce lidí zakouší kruté mučení v pracovních táborech. Podle kritiků cesta českých poslanců do KLDR nic dobrého nepřinese.



Ve 14:00 zasedne vláda a čeká se boj o rodičovskou. Vláda by totiž měla dostat návrh na zvýšení rodičovské od ledna příštího roku z nynějších 220 na 300 tisíc korun. Polepšit by si podle něj měly rodiny s nově narozenými dětmi i ty s nejmladším potomkem do čtyř let, které příspěvek budou zrovna pobírat. Z přidávaných 80 tisíc korun by měly dostat odstupňovaně část podle věku dítěte a výše čerpání rodičovské. Řekla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), která návrh podává. Vládní partneři ANO a ČSSD se ale na přesné podobě navýšení nedohodli, v minulosti měli odlišné představy. V oficiálním programu vlády návrh zařazen není.

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se slavnostně ujme funkce. Herec, scenárista, režisér a podnikatel oznámil svou kandidaturu teprve na Silvestra loňského roku a záhy se stal podle průzkumů jedním z favoritů voleb. V prvním kole voleb, které se konalo 31. března 2019, vyhrál se ziskem 30,24 procenta hlasu, do druhého kola postoupil také dosavadní prezident Petro Porošenko, který získal 15,95 procenta hlasu. V druhém kole konaném 21. dubna 2019 obdržel 73,22 procenta hlasu, pro Porošenka hlasovalo 24,45 procenta voličů. Jako své priority označil Zelenskyj po svém zvolení vymýcení korupce, demonopolizaci ukrajinské energetiky a likvidaci vlivu oligarchů na média.



Sledujeme situaci v Rakousku poté, co se v sobotu rozpadla vládní koalice lidovců a Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Aféra Heinze-Christiana Stracheho vedla v sobotu k vládní krizi. Kancléř Sebastian Kurz kvůli ní vypověděl koaliční smlouvu své Rakouské lidové strany (ÖVP) s FPÖ a navrhl prezidentovi Alexanderu Van der Bellenovi vypsat předčasné volby. Šéf státu návrh podpořil a vyslovil se pro co nejrychlejší uspořádání voleb, nejlépe začátkem září.



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se v Praze setká s bavorským ministrem hospodářství Hubertem Aiwangerem. Jednat budou mimo jiné o spolupráci v oblasti automobilového průmyslu či nanotechnologií.



Pokračuje odvolací soud v projednávání sporu společnosti ČEZ Prodej a Správy železniční dopravní cesty kvůli neodebrané elektřině. Pražský městský soud v srpnu rozhodl, že SŽDC nemusí zaplatit ČEZ přes 800 milionů korun a úroky.

Proběhne jednání rady hlavního města. Na programu jednání je výstavba trasy metra D, kdy by radní měli schválit zahájení geologického průzkumu (rozhovor s geologoem si přečtěte zde). Vedení města projedná také výstavbu čtvrtého nástupiště nádraží ve Vršovicích, tendr na servis aut městské policie nebo pořádání projekcí ze semifinále hokejového mistrovství světa, pokud by český tým postoupil ze čtvrtfinále.

Briefing hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové po setkání s prezidentem Herecké asociace Ondřejem Kepkou. Tématem bude řešení personálních otázek v příspěvkové organizaci Památník Karla Čapka, jejímž je Středočeský kraj zřizovatelem. Herecká asociace a Český filmový a televizní svaz FITES vyzvaly středočeskou hejtmanku Pokornou Jermanovou (ANO), aby nechala prověřit výběrové řízení na novou ředitelku Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Stala se jí Alice Seidlová, snacha krajského radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD).

Na Slovensku pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český tým má před posledním zápasem ve skupině volno. Pondělní program: Skupina A (Košice): 16:15 Francie - Velká Británie, 20:15 Kanada - Dánsko. Skupina B (Bratislava): 16:15 Švédsko - Lotyšsko, 20:15 Rakousko - Itálie.