Babiš probere s Orbánem zkušenosti se Sputnikem. Mění se pravidla testování pro lidi mířící do Česka

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Mění se pravidla testování na covid pro cestující mířící do Česka. Pro středně rizikové státy jsou nově povinné testy před cestou do ČR a pro země s vysokou mírou rizika bude povinný test před cestou a další do pěti dnů po příjezdu do ČR. Vzniká i nová kategorie velmi rizikových států. Pro cestující z těchto zemí bude povinný test před příjezdem a následně budou muset příchozí v ČR absolvovat karanténu.

Ministerstvo zdravotnictví bude jednat s praktickými lékaři a Asociací krajů. Tématem by měla být možnost očkovat proti covidu-19 i v ordinacích praktických lékařů.

Premiér Andrej Babiš navštíví s expertním týmem epidemiologů a virologů Maďarsko. Bude jednat se svým protějškem Viktorem Orbánem, tématy budou očkování, maďarské zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V či lék Bamlanivimab. Experti si vymění zkušenosti s procesem vakcinace, informace o léčbě covidu-19 či registraci léčivých látek.

V Moskvě bude soud s ruským opozičním politikem Alexejem Navalným, obžalovaným z pomlouvání veterána druhé světové války.

Olomoucký krajský soud se bude znovu zabývat případem bývalé přerovské soudní exekutorky Jitky Studené obžalované ze zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby. V rozsáhlém případu, který policisté mapovali několik let, figuruje 281 poškozených. Podle žalobce žena zpronevěřila víc než 26 milionů korun.

Uskuteční se akce Svíčka za maturity, při které budou během dne studenti pokládat svíčku před budovou ministerstva školství jako nesouhlas s navrženými úpravami maturity. Žádají o zrušení ústní zkoušky, ke které je většinou potřeba kontakt v prezenční výuce. Akci pořádají iniciativy Spravedlivá maturita a Ne:brzo.

Začíná příjem žádostí do třetí výzvy programu COVID nájemné. Podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirovou krizí budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za čtvrtý kvartál loňského roku. Žádat bude možné do 22. března.

Český hydrometeorologický ústav vydá měsíční předpověď počasí.