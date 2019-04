Babiš se na summitu setká s čínským premiérem, Slavia bude hrát s Chelsea

V Chorvatsku začne summit zemí střední a východní Evropy a Číny. Premiér Andrej Babiš bude jednat s čínským ministerským předsedou. Naopak chorvatská prezidentka přiletí do Česka. Politici budou dál řešit brexit, do českých kin „přijedou“ trabanti a Eden uvidí velký zápas Slavia – Chelsea.

Premiér Andrej Babiš odletí do chorvatského Dubrovníku na dvoudenní, v pořadí již osmý summit zemí střední a východní Evropy a Číny. V 17 hodin bude jednat se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem. Později se setká s premiérem Severní Makedonie.

Česko navštíví chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová. V 10:30 přijede na Pražský hrad, kde ji přivítá prezident Miloš Zeman. Odpoledne se pak setká se šéfem Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.

Budeme sledovat situaci kolem brexitu. Ohlasy na středeční summit EU. Mají pokračovat jednání mezi vládními konzervativci a opozičními labouristy s cílem najít východisko z brexitové krize. Pokud by se Británie měla zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu, musela by svou účast vyhlásit do 11. dubna.

V Indii začnou parlamentní volby, které se uskuteční v sedmi etapách v průběhu dubna a května. Sčítání hlasů je plánováno na 23. května.

V Japonsku na tiskové konferenci vystoupí bývalý předseda představenstev automobilek Nissan a Renault Carlos Ghosn, který čelí obviněním z finančních deliktů.

Uber by měl zveřejnit podrobnosti k primární veřejné nabídce na prodej akcií za deset miliard dolarů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na tiskové konferenci k ochraně spotřebitelů před takzvanými energetickými šmejdy představí konkrétní návrhy nových legislativních úprav, které posílí práva zákazníků a zajistí korektní fungování podnikatelů na trhu s elektřinou a zemním plynem.

V Praze začne obousměrná výluka tramvají mezi Strossmayerovým náměstím a zastávkou Hradčanská. Důvodem je rekonstrukce trati. Tramvaje se na ulici Milady Horákové vrátí 18. dubna.

Soud se bude zabývat případem podnikatele Jaroslava Fröhlicha a jeho ženy Evy, kteří čelí obžalobě z podvodu kvůli prodeji obrazů, které byly podle obžaloby padělané.

Hnutí Hlas místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky představí kandidáty pro volby do europarlamentu, program hnutí a oficiální volební spot.

V Pardubicích začíná dvoudenní železniční konference s názvem Česká a evropská železnice pro 21. století - jeden společný trh. Vystoupí tam ministr školství Robert Plaga.

V Amsterodamu vyhlásí vítěze prestižní světové fotografické soutěže World Press Photo 2019.

V pražském Foru Karlín bude od osmi hodin večer koncertovat slovenská skupina No Name v rámci velkého česko-slovenského turné.

Do kin přijde dokument Trabantem tam a zase zpátky režiséra Dana Přibáně.

Od devíti hodin večer začíná na pražském Sinobo Stadium úvodní čtvrtfinálové utkání fotbalové Evropské ligy mezi Slavií Praha a anglickou Chelsea.

Ve 14 hodin zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude mimo jiné řešit nadávky slávistických fanoušků na adresu trenéra Karviné Františka Straky.