Babiš se v Bílém domě setká s Trumpem, Slavii čeká úvodní osmifinále proti Seville

PRAHA Premiér Andrej Babiš zavítá do Bílého domu, kde bude jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednat budou hlavně o kybernetické a energetické bezpečnosti.

Premiér Andrej Babiš se v 19.45 SEČ v Bílém domě setká s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Ve 21:20 se čeká vyjádření Babiše pro média. „Nebudu skrývat, že jsem trochu nervózní. Je to velká událost pro Českou republiku, věřím, že neuděláme ostudu,“ řekl ve středu Babiš. Mezi hlavní témata vrcholného setkání politiků by měla patřit kybernetická a energetická bezpečnost. První téma souvisí s tažením proti čínským technologickým gigantům, které Spojené státy považují za bezpečnostní riziko. Druhý bod má vazbu na jaderný tendr v Česku a na snahu Američanů prodat Evropě americký zkapalněný plyn, který se dopravuje tankery do Polska. Američané budou na setkání Trumpa s Babišem ve velmi silné sestavě. Jednání se má zúčastnit viceprezident Michael Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry či poradce pro národní bezpečnost John Bolton. U stolu usedne též americký velvyslanec v Praze Stephen King. Česká výprava kromě premiéra takto vysoké „šarže“ nezahrnuje.

V 16:00 se v Praze 3 uskuteční pietní akt při příležitosti 110. výročí narození polského účetního Ryszarda Siwiece, jenž se 8. září 1968 upálil na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. Za účasti starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka a zástupců polské ambasády.

Dopoledne projedná Vrchní soud v Praze odvolání v případu Jaroslava Topinky, který podle obžaloby pomáhal při přepadení rodiny v chatové oblasti ve Střížovicích na Ústecku. Jeho komplic zavraždil manžele a znásilnil jejich dvě nezletilé dcery, po činu se zastřelil. Topinka byl nepravomocně odsouzen k deseti letům vězení za pokus o loupež a za porušování domovní svobody.

Od 11:00 se v Praze na Senovážném náměstí uskuteční tisková konference k 26. ročníku mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest, který se bude konat od 21. března. Oznámeni budou hlavní hosté festivalu, zahajovací a zakončovací film Febiofestu, festivalový program. Režisér Jiří Menzel bude oceněn pamětní medailí a jako předseda poroty sekce Nová Evropa bude představen fotograf Jan Saudek.



Bývalý šéf volebního týmu Donalda Trumpa Paul Manafort má být odsouzen za rozsáhlé finanční machinace, hrozí mu 25 let vězení. Za týden si Manafort vyslechne další verdikt o trestu, tentokrát za pokus ovlivňovat svědky.



Ve španělské Seville přivítá tamní fotbalový klub od 18:55 pražskou Slavii Praha (vysílá ČT Sport). Půjde o úvodní utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy. Pokud chtějí fotbalisté Slavie uspět, musejí se podle trenéra Jindřicha Trpišovského všichni hráči dotknout svého maxima a podat podobně dobrý výkon jako při výhře 4:1 v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze v Genku.

Ve švédském Östersundu začíná mistrovství světa v biatlonu. První závodem je smíšená štafeta (16:15, ČT Sport). Česká smíšená štafeta biatlonistů pojede v pořadí Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář.