Biden slaví 78. narozeniny, italský premiér bude svědčit v kauze exministra vnitra Salviniho

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj epidemie koronaviru v Česku i ve světě. Švédové od dnešního dne nesmí nakupovat alkohol v hospodách, barech a restauracích po 22. hodině, v Turecku se budou zpřísňovat opatření proti šíření covid-19.

Sněmovna se dnes sejde ke schvalování zmrazení platů vrcholných politiků a soudců v příštím roce. Řešit by také měla druhé čtení návrhu zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice.

To vláda by se měla prostřednictvím videokonference věnovat uvolnění některých opatření proti šíření koronaviru, řešit by se měl i tzv. PES.

78. narozeniny dnes slaví nadcházející americký prezident Joe Biden.

U soudu v italské Katánii stane premiér Giuseppe Conte jako svědek v kauze bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho. Justice rozhoduje o tom, zda bude exministr souzen kvůli tomu, že během loňského července nedovolil okamžité vylodění 130 migrantů.

U příležitosti 75. výročí od norimberských procesů proběhne ve stejném městě vzpomínková ceremonie. Očekává se účast prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Virtuálně se koná summit Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC).