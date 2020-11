Black Friday přinese slevy a zřejmě i rekordní útraty, TikToku končí termín na změny nutné pro pokračování v USA

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes představí aktuální statistiky mapující vývoj koronavirové pandemie v Česku a přiblíží covidovou situaci v tuzemsku. Vývoj počtu nakažených je v posledních dnech mimořádně sledovaný kvůli možnému přechodu do 3. stupně tabulky PES, který by přinesl rozvolnění současných opatření.

Dnes se koná tradiční slevová akce černý pátek neboli Black Friday. Experti odhadují, že se do něj zapojí přes 550 000 českých zákazníků, jejich útraty by měly poprvé přesáhnout miliardu korun.

Nejen zájemcům o vědu a technologie je určena tradiční celorepubliková akce Noc vědců, která kvůli pandemii covidu proběhne on-line. Tématem letošního ročníku je Člověk a robot. Podrobné informace k programu jsou k dispozici na www.nocvedcu.cz/program.

V rámci události Y: WE ARE NOT ALONE odvysílá Divadlo X10 speciální SLOW TV stream reflektující současné diskuse o zpomalení a akcentující nutnost nacházet sounáležitost. Deset hodin trvající vysílání vyzývá ke sdílení času a prostoru spolu s devíti umělci a umělkyněmi. Vysílání startuje v 7:00, podrobnější informace na www.divadlox10.cz.

Městský soud v Praze pokračuje v projednávání tzv. jízdenkové kauzy pražského dopravního podniku a papírny Neograph. Je pravděpodobné, že po dokončení závěrečných řečí soud přistoupí k vynesení rozsudku.

Na Generálním štábu Armády České republiky proběhne předání funkce velitele 25. protiletadlového raketového pluku. Novým velitelem se stane dosavadní náčelník štábu Luděk Teger. Bojový prapor převezme od velitele Vzdušných sil armády Petra Mikulenky.

Členové zahraničního výboru Evropského parlamentu v Bruselu budou na dálku jednat s ruským opozičním předákem Alexejem Navalným.

Po přestávce způsobené covidovou nákazou by měly v Londýně pokračovat rozhovory o budoucích vztazích Evropské unie a Británie. Evropská komise bude velvyslance unijních zemí informovat o aktuálním vývoji jednání a šancích na uzavření dohody.

Severní Irsko zpřísní opatření v boji s koronavirem. Uzavřou se například obchody vyjma těch s nezbytným zbožím. V Bulharsku zavřou školy, restaurace, obchodní centra či posilovny. O případném uvolňování restrikcí bude pak jednat belgická vláda.

Dnes končí termín, do kterého má provozovatel platformy TikTok upravit svou vlastnickou strukturu tak, aby mohl dál působit na americkém trhu.