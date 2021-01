Blatný odhalí detaily dobrovolného očkování, Německo nejspíš prodlouží karanténní opatření

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj okolo pandemie koronaviru v Česku i ve světě. Německá kancléřka Angela Merkelová dnes bude jednat s premiéry spolkových zemí o prodloužení karanténních opatření.

Do dnešního dne by měly strany, hnutí a jejich koalice, chtějící kandidovat ve volbách do sněmovny v říjnu, mít zřízený transparentní volební bankovní účet a přístup k němu umožnit na webových stránkách.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný pořádá tiskovou konferenci zaměřenou na protiepidemický systém PES a na centrální rezervační systém na očkování.

V Saúdské Arábii se uskuteční každoroční summit lídrů arabských zemí Perského zálivu. Původně se měl konat už v prosinci loňského roku, kvůli koronaviru byl ale odložen.

V americkém státu Georgia proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Pokud zde demokraté získají obě křesla, budou mít kontrolu nad celým Senátem, což je pro budoucího prezidenta Joea Bidena klíčové.