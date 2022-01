Bude se jednat o povinném očkování, Breivik se dožaduje svobody a Kalousek chce po Babišovi omluvu

Vláda projedná prodloužení pandemického zákona či snížení slev v dopravě. Na programu bude i stanovení plánů na úpravu vyhlášky o povinném očkování proti covidu-19. Kabinet se také bude zabývat návrhem na zvýšení počtu dnů ředitelského volna v souvislosti s probíhající koronavirovou epidemií i několika variantami na úpravu státních slev v dopravě pro studenty či seniory.

Spor někdejšího poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) se dnes dostane před soud. Jde o Babišovu omluvu Kalouskovi za výroky během projevu ve sněmovně. První verdikt zněl ve prospěch lídra hnutí ANO s odůvodněním, že půda parlamentu slibuje maximální míru svobody projevu. Exposlanec z TOP 09 se proti tomuto rozhodnutí odvolal.

Hasiče čeká velká akce, ze skladu Státní správy hmotných rezerv (SSHR) v Poleradech u Prahy rozvezou do škol v sedmi krajích Česku přes dva miliony antigenních testů na covid. Zbývající regiony přijdou na řadu o den později, půjde ještě o téměř 1,6 milionu testů. Na školách se od tohoto týdne bude testovat méně častěji - a to jednou týdně, zatímco předtím během ledna to bylo dvakrát, konkrétně v pondělí a čtvrtek.

Jaké bude francouzské předsednictví EU? Prezident Emmanuel Macron představí na plenárním zasedání Evropského parlamentu (EP) vizi a s ní související hlavní priority. Země Galského kohouta stanula v čele instituce v lednu, v červenci ji vystřídá Česko.

Na francouzskou hlavu státu navážou šéfové Evropské komise Ursula von der Leyenová a Evropské rady Charles Michel, kteří odpoledne odhalí závěry prosincového zasedání Evropské rady. Mezi programovými body jednání jsou také Akt o digitálních službách, možnost posílení pravomocí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nebo debata o lidských právech.

Polsku vyprší lhůta 15ti dnů pro zaslání odpovědi na druhý apel k uhrazení pokuty za nerespektování soudního příkazu, který se týkal zastavení těžby v hnědouhelném dole Turów u českých hranic.

Terorista Anders Behring Breivik se u norského soudu nadále dožaduje podmíněného propuštění. Při atentátech v roce 2011 zabil 77 lidí.

Basketbalistkám USK Praha půjde v Eurolize o hodně. V přímém souboji o druhé místo ve skupině A vyzvou tým ze Salamanky. Proti vicemistrovi minulého ročníku chtějí zapomenout na předchozí porážku s Jekatěrinburgem a vybojovat vítězství v pátém vzájemném utkání za sebou.