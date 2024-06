Nejlepší hokejista světa: šanci dnes mají Červenka i Dostál. A dozvíme se, kolik je na světě jaderných zbraní

Mezinárodní hokejová federace IIHF vyhlásí výsledky ankety o nejlepšího světového hráče sezony. Ve finálové šestici jsou mistři světa Roman Červenka a Lukáš Dostál.

Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI) dnes zveřejní pravidelnou zprávu o počtu jaderných zbraní ve světě. V loňské zprávě varoval, že jaderných zbraní ve světě přibývá. Nejvíc tehdy zřejmě posílila Čína.

Německo si dnes připomíná 71 let od protikomunistického povstání, které se z Berlína rozšířilo po celé bývalé Německé demokratické republice. Ústřední ceremonie, která začne v 11 hodin, se zúčastní berlínský primátor Kai Wegner.

Premiér Petr Fiala letí do Bruselu, kam je pozvaný na neformální summit EU po volbách do Evropského parlamentu.

Řidičům dnes začne sloužit část nově vybudované dálnice D4 mezi Skalkou a Těchařovicemi, zatím tedy jen obousměrně v jednom jízdním pásu.

V základních skupinách na mistrovství evropy ve fotbale se dnes můžete těšit hned na 3 zápasy: Rumunsko – Ukrajina v 15.00, Belgie – Slovensko 18.00 a Rakousko – Francie ve 21.00.

K soudu se dostane spor Romana Janouška se státem. Lobbista požaduje 155 milionů jako odškodnění kvůli stíhání v kauze úhrad pro společnost Chambon.

A dneškem končí lhůta, v níž by si strany, hnutí a jejich koalice měly založit volební účet pro volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů. Týká se i nezávislých kandidátů do Senátu. Pokud kampaň zahájí později, účet by měli mít nejpozději v den předložení kandidatury, tedy 16. července.