Sejde se senátní výbor pro zahraniční věci. Nákladní strojvedoucí společnosti Deutsche Bahn vstupují do stávky

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na uzavřeném jednání projedná situaci na Blízkém východě, na Ukrajině a prosincový útok na Filozofické fakultě UK v Praze.

Nákladní strojvedoucí německé společnosti Deutsche Bahn (DB) vstupují do stávky za vyšší mzdy, od středečních 2.00 se k nim připojí jejich kolegové z osobní dopravy. Ke stávce vyzval odborový svaz strojvedoucích GDL. Protest potrvá do pondělí 29. ledna do 18.00 hodin.

V Bruselu se sejdou ministři zemědělství zemí Evropské unie. Česko bude zastupovat ministr Marek Výborný.

Večer zasedne Rada bezpečnosti OSN, která bude jednat o válce v Pásmu Gazy a vývoji na Blízkém východě. Zúčastní se také ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov či šéf francouzské diplomacie Stéphane Séjourné, jehož země v lednu Radě bezpečnosti OSN předsedá.

V americkém státě New Hampshire se uskuteční republikánské a demokratické prezidentské primárky. Poslední volební místnosti se uzavřou v 2.00 ve středu SEČ.

Americká společnost Boeing zveřejní výsledky svého hospodaření za čtvrté čtvrtletí loňského roku.

V Pražském veletržním areálu začíná evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. Potrvá do 25. ledna.