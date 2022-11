Statistici zveřejní říjnovou inflaci. Kapela Lucie zahraje v pražské O2 areně

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) promluví na ranní tiskové konferenci o připravenostI české energetiky na nadcházející zimu. Zásobníky plynu jsou z 96 procent plné a díky teplému počasí se zatím daří oproti loňsku snižovat jeho spotřebu.

Český statistický úřad zveřejní údaje o vývoji spotřebitelských cen v říjnu. Podle analytiků se v říjnu meziroční inflace snížila na 17,2 až 17,5 procenta ze zářijových 18 procent.

Především o migraci a kontrolách na společných hranicích budou dnes večer v Praze jednat premiéři Česka Petr Fiala (ODS) a Slovenska Eduard Heger. Schůzky v Kramářově vile se zúčastní i ministři vnitra Vít Rakušan (STAN) a Roman Mikulec a policejní prezidenti Martin Vondrášek a Štefan Hamran.

Evropský parlament dnes s největší pravděpodobností posune Chorvatsko o krok blíže k vstupu do schengenského prostoru. Očekává se, že europoslanci na plenárním zasedání schválí stanovisko podporující vstup země do této evropské zóny volného pohybu. Definitivně by se o věci mohlo rozhodnout ještě před koncem českého předsednictví v Radě Evropské unie - tedy do konce letošního roku.

Ministr zahraničí Jan Lipavský se v druhý a závěrečný den návštěvy Gruzie setká s šéfem gruzínské diplomacie Iljou Darčiašvilim a s předsedou vlády Iraklim Garibašvilim. Na programu má také schůzku se zástupci gruzínské opozice a nevládních organizací.