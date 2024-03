Prezident Pavel přijme na Hradě významné české ženy. Donald Trump se na Floridě setká s Viktorem Orbánem

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přijmou dvacet významných žen úspěšných ve svých oborech, které se dlouhodobě věnují důležitým tématům v oborech od vědy přes ekonomii, právo, medicínu, žurnalistiku až po kulturu či sociální práci. Společně si připomenou Mezinárodní den žen. Pozvání přijaly mimo jiné herečka Iva Janžurová, návrhářka Blanka Matragi, novinářka Petra Procházková, neuroložka Eva Kubala Havrdová nebo paliativní lékařka Katarína Vlčková.

Odbory v Itálii ohlásily na Mezinárodní den žen s ohledem na ženská práva celonárodní všeobecnou stávku. U příležitosti Mezinárodního dne žen se v řadě zemí chystají manifestace; do ulic ženy vyjdou například ve Španělsku či Argentině.

Úřad práce ČR zveřejní údaje o nezaměstnanosti za únor.

Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti), Petr Hlaváček (STAN) a Jana Komrsková (Piráti) a radní Michal Hroza (TOP 09) vyvěsí tibetskou vlajku na budovu Nové radnice v rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová večer dorazí do Nikósie na na Kypru, kde bude v pátek jednat o námořním humanitárním koridoru do Pásma Gazy.

Irsko pořádá dvě ústavní referenda, která mají vést k modernizaci pohledu na ženy a rodinu v konzervativní katolické ústavě. Pokud vládní návrhy uspějí, z ústavy zmizí formulace o ženách v domácnosti a nesezdané páry budou nově uznávány jako rodiny.

V Praze pokračuje řádná schůze sněmovny. Poslanci by měli schvalovat novelu o Státním fondu podpory investic a ve druhém čtení by měli pokračovat v projednávání růstu příspěvků na péči. V úvodním kole by mohli probrat ústavní ochranu vody, změny v kárných řízeních se soudci, státními zástupci a exekutory a uzákonění významného Dne samizdatu.

Bývalý americký prezident Donald Trump se v Palm Beach na Floridě sejde s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

V Německu pokračuje stávka pozemního personálu aerolinek Lufthansa, která potrvá do soboty 07.10. Protest vyhlášený odbory Verdi dolehne na cestující.

A naopak skončí stávka strojvedoucích německých drah Deutsche Bahn (DB) za vyšší mzdy. Nákladní vlaky se rozjedou v 05.00 a osobní ve 13.00.