Si Ťin-pching míří do Kremlu. Nastává astronomické jaro

Premiér Petr Fiala (ODS) v brněnské vile Tugendhat při příležitosti 30 let samostatné české justice poobědvá s představiteli soudů. Odpoledne se s dalšími brněnskými ministry své vlády přesune do sídla městské odpadové a energetické společnosti SAKO, která je připravena na spuštění první automatické linky v republice na třídění papíru, plastů a kovových obalů. Součástí programu bude dopoledne i debata se studenty gymnázia ve Vídeňské ulici v Brně.

V kauze Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení, by dnes měly začít závěrečné řeči. V případu čelí obžalobě někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal, pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub a celník Pavel Šíma. Všichni v minulosti vinu odmítli.

Začíná astronomické jaro. Zhruba ve 22.30 stane střed slunečního kotouče přesně nad zemským rovníkem a nastane jarní rovnodennost. Noc a den budou tedy přibližně stejně dlouhé. Až do červnového letního slunovratu se pak bude den prodlužovat. Začátku jara bude odpovídat i počasí, nejvyšší denní teploty by v polovině týdne mohly podle předpovědi meteorologů vystoupat až na 19 stupňů Celsia.

Končí tříměsíční lhůta, během níž mohli věřitelé padlé banky Sberbank CZ napadnout smlouvu o prodeji jejího úvěrového portfolia České spořitelně. Pokud nikdo námitky nevznese, bude možné transakci vypořádat. Věřitelé by podle dřívějšího vyjádření insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřiny Lužové mohli být uspokojeni ve druhé polovině roku.

Kvůli pravidelné údržbě a revizi nebude ode dneška do 6. dubna jezdit lanovka z pražského Újezda na Petřín. Znovu se rozjede v pátek 7. dubna. Pražský dopravní podnik (DPP) kontroluje stav lanové dráhy každý rok pravidelně na jaře a poté na podzim. Při výluce prověřuje stav vozů, trati a dalšího zařízení. Naposledy se lanovka kvůli údržbě zastavila loni v říjnu.

Čínský prezident Si Ťin-pching přijede na třídenní návštěvu Ruska a očekává se, že se dnes setká s prezidentem Vladimirem Putinem. Hlavní část jednání je plánována na úterý. Čínský prezident s Putinem patrně podepíše deklaraci, která má znamenat začátek nové éry čínsko-ruských vztahů.

Urychlení dodávek docházející dělostřelecké munice Ukrajině bude stěžejním tématem dnešního zasedání ministrů zahraničí a obrany zemí Evropské unie. Podle unijních činitelů by měli schválit plán na uvolnění dvou miliard eur (48 miliard korun) ze společných peněz, díky nimž se může Kyjev dočkat alespoň části potřebné munice ráže 155 milimetrů. Šéfové diplomacií budou na dopoledním odděleném jednání hovořit také o pokračování represí v Íránu a o možnosti rozšířit sankce proti tamním činitelům.

Ve francouzském parlamentu je na programu poslední kapitola bitvy o důchodovou reformu, která by zvýšila hranici odchodu do penze pro většinu Francouzů na 64 let. Poslanci projednají dva návrhy na vyslovení nedůvěry vládě poté, co se rozhodla při prosazování nepopulárního plánu obejít Národní shromáždění. V dolní komoře parlamentu nemá většinu, přesto se očekává, že pokus o její sesazení neuspěje.