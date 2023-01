Studenti si nanečisto zvolí prezidenta. Itálie se rozloučí s Ginou Lollobrigidou

Obvodní soud pro Prahu 1 pokračuje v projednávání případu takzvaných trafik pro poslance ODS, ve kterém čelí obžalobě bývalý premiér Petr Nečas a jeho manželka Jana Nečasová, dříve Nagyová.

Koná se druhé kolo studentských prezidentských voleb, kterého se zúčastní studenti od 15 let z přihlášených středních škol. Výsledky budou zveřejněny v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Pořádá Jeden svět na školách, vzdělávací program organizace Člověk v tísni.

Od 9.30 se uskuteční prezidentská předvolební debata serveru Blesk.cz. Účast přislíbili oba kandidáti Petr Pavel i Andrej Babiš.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Němce Thomase Bartsche, jemuž českoslovenští pohraničníci v době komunistické totality prostřelili koleno při pokusu o přechod železné opony. České soudy mu jako odškodnění za zdravotní újmu přiznaly 5550 korun, což Bartsch pokládá za nepřiměřeně nízkou sumu. Má totiž trvalé zdravotní následky.

Francii čeká rozsáhlá generální stávka proti plánované důchodové reformě, podle které by se měla mimo jiné posunou hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let. Chaos podle všeho vypukne zejména v dopravě, zrušena bude většina vlaků, protest ovlivní i leteckou dopravu a zasažen bude i provoz pařížského metra.

Boris Pistorius se ujme funkce německého ministra obrany, nahradí tak Christinu Lambrechtovou, která v pondělí rezignovala. Ještě dopoledne, krátce po složení ministerské přísahy, přijme Pistorius svého amerického kolegu Lloyda Austina. Tématem rozhovoru bude mimo jiné válka na Ukrajině a příprava na páteční jednání kontaktní skupiny pro Ukrajinu na americké letecké základně Ramstein v Německu.

V Římě se koná pohřeb italské herečky Giny Lollobrigidy, která zemřela v pondělí ve věku 95 let.