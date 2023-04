Turci slavnostně otevřou první jadernou elektrárnu. Rakušan odlétá do Afriky

Pracovní skupina při ministerstvu školství bude jednat o otázce financování vysokých škol. Analýzu dat, která úřadu poskytli rektoři vysokých škol, a návrhy úprav financování univerzit předloží resort podle vrchní ředitelky sekce vysokého školství na ministerstvu Radky Wildové v pátek 12. května.

Začne vysílat celoplošná televize A 11, jež vznikne přejmenováním satelitního a kabelového kanálu Náš region TV. Nabídne zpravodajství, filmy a seriály, ale i vlastní zábavní pořady.

České dráhy zveřejní hospodářské výsledky za loňský rok.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odlétá na návštěvu Senegalu, Ghany a Rwandy.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy bude jednat o majetkových směnách se státem, darech Ukrajině a slovenskému městu Banská Štiavnica, příspěvku města na platy učitelů nebo omezení dopravy na Smetanově nábřeží a Malé Straně.

Pokračuje několik soudních procesů. Obvodní soud pro Prahu 3 má na programu případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, který je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 1 projedná případ Ladislava Vrabela viněného ze šíření poplašné zprávy kvůli výrokům o jaderném útoku. Městský soud řeší kauzu Úklid ohledně krácení daní, v níž je mimo jiné stíhán i pražský podnikatel Jan Kočka.

Od čtvrtečních 23.00 do pátku 5.00 uzavřen bude z důvodu údržby tubus Město Těšnovského tunelu a druhý tubus bude obousměrný.

Nové polské mezinárodní letiště Varšava-Radom očekává první letadlo, stroj domácí aerolinky LOT přiletí z Paříže. Původně regionální letiště prošlo v uplynulých letech masivní přestavbou, v první fázi nabídne pravidelné spoje do Paříže a Říma.

V saském Lipsku se otevírá vyhlášený knižní veletrh, na kterém se představí na 2000 vystavovatelů ze čtyř desítek zemí. Chybět nebude ani Česká republika se svým již tradičním sloganem Ahoj! Hostující zemí je letos Rakousko. Akce potrvá do 30. dubna.

Do první turecké jaderné elektrárny Akkuyu, kterou na jihu země staví ruský koncern Rosatom, má být zavezeno jaderné palivo. Elektrárna ale ještě nejméně půl roku fungovat nezačne. Ceremoniálu se má zúčastnit vysoký činitel ruské vlády; minulý měsíc se spekulovalo, že by to mohl být prezident Vladimir Putin.

Turci v cizině mohou začít volit prezidenta,a to až do 9. května; v Turecku se volby uskuteční 14. května.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal se ve Vatikánu setká s papežem Františkem.