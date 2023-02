Vláda bude schvalovat omezení červnového růstu důchodů. Začíná další kolo jarních prázdnin

Vláda se chystá schválit návrh novely s omezením mimořádné červnové valorizace důchodů. Ministři by měli o předloze hlasovat per rollam, tedy na dálku. Průměrná starobní penze by podle podkladů k zákonu měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel.

Nastupující prezident Petr Pavel představí své plány na tento týden, které by měly zahrnovat například cestu do Ústí nad Labem a jednání se zástupci kraje i měst. Na tiskové konferenci se také vrátí k minulému týdnu, kdy mimo jiné strávil po dvou dnech na výjezdu do Karlovarského kraje a na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Před olomouckým vrchním soudem stane mladík, kterého brněnský krajský soud potrestal podmíněným trestem za přípravu bombových útoků u tří velvyslanectví v Praze.

Bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) nastupuje do funkce ředitele gymnázia Duhovka v pražských Holešovicích. Už dříve oznámil, že si ponechá poslanecký mandát a na gymnáziu bude mít zkrácený pracovní týden.

Vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář se setká s budoucí prezidentskou kancléřkou Janou Vohralíkovou a širším senátním týmem k přípravám inaugurace Petra Pavla.

Začínají jarní prázdniny pro okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál. Končí 26. února.

O nápadu společně nakupovat zbraně a munici s cílem doplnit sklady a umožnit další podporu Ukrajiny se dnes budou bavit ministři zahraničí zemí Evropské unie. Čtyři dny před prvním výročím ruského vpádu na Ukrajinu proberou také chystaný desátý balík protiruských sankcí či rozšíření postihů za porušování lidských práv íránským režimem. Tématem bude i omezování práv žen v Afghánistánu a jeho vliv na další poskytování pomoci zemi ovládané islamistickým hnutím Tálibán.

Americký prezident Joe Biden zahajuje návštěvu Polska, setká s prezidentem Andrzejem Dudou a dalšími představiteli bukurešťské devítky, která zahrnuje i Česko.

V maďarském parlamentu má začít rozprava o ratifikačním procesu pro vstup Švédska a Finska do NATO.