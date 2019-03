Britští poslanci budou hlasovat o brexitu bez dohody, čekají dopravu v Evropě potíže?

PRAHA Nad Evropou nesmějí létat nové boeingy, budeme sledovat, jak to ovlivní leteckou dopravu. Poslanci budou hlasovat o vydání Miloslava Roznera (SPD) a v Británii proběhne další hlasování o brexitu.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) pozastavila v úterý večer provoz letadel Boeing 737 MAX 8 a MAX 9. Už v předešlých hodinách řada zemí z celého světa uzavřela svůj vzdušný prostor pro tyto typy letadel. Opatření souvisejí s obavami ohledně bezpečnosti po nedělní havárii stroje Boeing 737 MAX 8, který se zřítil krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeby. V souvislosti s nařízením EASA pozastavila provoz všech svých sedmi Boeingů 737 MAX 8 česká letecká společnost Smartwings. Upozornila, že kvůli tomu čeká zpožďování a rušení letů. Situaci v letecké dopravě budeme sledovat.

Britský parlament v úterý večer opět jasnou převahou hlasů odmítl brexitovou dohodu, ve středu proto bude hlasovat, zda chce Evropskou unii opustit zcela bez dohody. Premiérce Therese Mayové v prosazení dohody nepomohlo ani to, že po dohodě s předsedou Evropské komise brexitový balíček na poslední chvíli v pondělí doplnila ve snaze vyhovět kritikům takzvané irské pojistky. Šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn po hlasování prohlásil, že je načase vypsat nové parlamentní volby. Vývoj v Británii na serveru Lidovky.cz sledujeme.

Na české politické scéně je v hlavní roli Jaroslav Faltýnek. „Poprava“ klíčového politika hnutí ANO se však minimálně v příštích dnech konat nebude. Podle informací LN premiér Andrej Babiš za předsedou poslaneckého klubu v tuto chvíli stojí. Ovšem za předpokladu, že na povrch nevyplavou věci, které by Faltýnkovu obranu popřely. Babiš se ztotožnil s jeho vysvětlením, že do mýtného tendru zasáhl kvůli tomu, aby stát ušetřil peníze. Že s Faltýnkovou ingerencí do mýta nesouhlasí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), považuje premiér podle informací LN za výsledek špatných osobních vztahů obou mužů. Faltýnek bude svou roli kolem mýta vysvětlovat před poslanci ve čtvrtek.

EU a OSN v Bruselu organizují rozsáhlé jednání o budoucnosti Sýrie za účasti více než tisícovky nevládních organizací ze Sýrie i širšího regionu, zástupců okolních zemí, regionálních uskupení, agentur OSN či Červeného kříže. Hovořit se bude o klíčových otázkách ovlivňujících obyvatele dlouholetým konfliktem zatížené země a mezinárodní reakci na trvající krizi. Výstup diskusí bude mezi podklady čtvrtečního jednání ministrů zahraničí.



Ministři budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o úsporách jednotlivých resortů.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci budou schvalovat cizineckou novelu a předlohu proti kumulaci odměn z politických funkcí, dokončí schvalování návrh na zřízení Národní sportovní agentury. Volit budou mj. zástupce ombudsmanky a po dvou členech Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady Českého rozhlasu.

Veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska odvysílá večer na svém hlavním televizním a rozhlasovém kanálu diskusní relaci s pěti nejpopulárnějšími kandidáty na prezidenta před prvním kolem přímé volby hlavy státu, které se uskuteční 16. března.



Očekává se verdikt o výši trestu pro někdejšího šéfa volebního štábu prezidenta Donalda Trumpa Paula Manaforta, kterého zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller obvinil ze spiknutí proti USA a z pokusu ovliňovat svědky. V souběžném procesu se Manafort zodpovídal z finančních machinací.

Sněmovna rozhodne o vydání Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání v případu jeho výroku o někdejším táboře v Letech u Písku odpoledne. Mandátový a imunitní výbor Roznerovo vydání ke stíhání už dříve nedoporučil. Rozhodnutí výboru kritizují spolky In Iustitia a Institut Terezínské iniciativy, včetně řady historiků a příbuzných obětí holokaust.