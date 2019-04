České matky budou hromadně kojit na pobočkách Raiffeisenbank, část Blanky se zavře

Dopoledne startuje na pobočkách Raiffeisenbank po celém Česku protestní akce, která reaguje na vykázání kojící matky z banky. Začíná soud z dvojicí Nizozemců obviněných z pokusu o vraždu číšníka v centru Prahy. Část pražské Blanky se v noci uzavře.

Neformální uskupení Kojící guerilla vyzývá matky, aby přišly kojit do poboček Raiffeisenbank v Česku. Chtějí tak reagovat na událost, která se stala 20. března v pražské pobočce banky v paláci Astra. Ochranka pražské Raiffeisenbank řekla kojící klientce, aby přestala „exhibovat“ a šla krmit dítě jinam. Protestní akce s názvem Kojit kdekoli (i v Raiffeisen bance) je normální se má konat v pondělí od jedenácti hodin dopoledne po celém Česku.

Soud začne projednávat případ pokusu o vraždu číšníka v centru Prahy. Obžalobě čelí dvojice turistů z Nizozemska Armin a Aräsh Nahvi. Incident se stal loni 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů upozornil, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol, což muže popudilo a číšníka napadli. Povalili ho na zem, začali bít pěstmi a kopali do něj. Když zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Od 14 hodin zasedá vláda. Na programu má mimo jiné návrh vládního nařízení o použití peněz Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů nebo návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitostem dotčeným plánovanou stavbou přehrady ve Vlachovicích na Zlínsku.

Po jednání vlády se mají sejít zástupci ANO a ČSSD ke koaličnímu jednání. Diskutovat budou zřejmě o novele zákoníku práce, zálohovaném výživném, revizi dávek na bydlení a návrzích ČSSD na úpravu daní.

V Londýně vládní konzervativci a opoziční labouristé povedou jednání ve snaze dosáhnout kompromisní dohody o odchodu Spojeného království z Evropské unie.

Komisař pro rozpočet Günther Oettinger by měl na neveřejném jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu hovořit o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.

V Bubenečském tunelu, který je součástí komplexu Blanka, bude z důvodu mytí od 15. do 19. dubna vždy od 23. hodiny do pěti ráno, tedy čtyři noci, uzavřen tubus B (směr Troja), tubus A bude bez omezení. Objížďka je vedena ulicemi: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.

Při příležitosti 30. výročí protestů na pekingském náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men) bude v pražském Centru současného umění DOX odhalena bronzová busta čínského disidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Liou Siao-poa. Protirežimní demonstrace v Pekingu čínská armáda v noci ze 3. na 4. června 1989 brutálně potlačila.

Vysoká škola hotelová v Praze pořádá kulinářskou akci Retro gastronomie aneb 30 let od sametové revoluce.