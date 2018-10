Česko čeká místy vichřice a začíná soud s útočníkem na tenistku Kvitovou

Dnes čeká většinu Česka nápor silného větru, místy až vichřice, Brno oslaví 100 let Československa s denním zpožděním a soud začíná řešit případ napadení tenistky Petry Kvitové.

Silný vítr. Většinu Česka dnes zasáhne zřejmě silný vítr, na horách až o síle vichřice. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se vyhne asi pouze západu Čech.

Brno o den později. Brno oslaví 100 let Československa částí kulturního programu o den později než Praha. Do Brna se totiž v roce 1918 vlivem zmatků a nedokonalého spojení dostala zpráva o vzniku republiky se zpožděním. Akci Sto let poté aneb Jak se v Brně vyhlašovala republika pořádají Filharmonie Brno a Divadlo Husa na provázku v místech, odkud skutečně před 100 lety zaznělo vyhlášení republiky. Brno dnes zároveň vyhlásí vítězný návrh z ankety o pojmenování brněnského nádraží, které se má v budoucnu stavět v místě dolního nádraží.

Kontrola NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad dnes zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost podpory poskytované železničním dopravcům na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 až 2018, úřad prověřil ministerstvo dopravy a České dráhy.

Vyhlášení cen v Jihlavě. Během slavnostního večera budou v Jihlavě vyhlášeny výsledky soutěžních sekcí Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Dnes bude mít českou předpremiéru film francouzského režiséra a žijícího klasika světové kinematografie Jeana-Luca Godarda Kniha obrazů. Slavný režisér je také autorem originální znělky letošního festivalu.

Napadení Kvitové začne řešit soud. Krajský soud v Brně začne řešit případ napadení tenistky Petry Kvitové, po němž skončila s pořezanou rukou. Státní zastupitelství viní ze zločinu vydírání a přečinu porušování domovní svobody Radima Žondru.

Soud s expremiérkou. Bangladéšský soud dnes vynese rozsudek nad expremiérkou a čelnou představitelkou opozice Bégam Chálidou Zijáovou v dalším korupčním případu. Zijáová už si odpykává pětiletý trest za zpronevěru zahraničních dotací na sirotčinec.

Otevření nového letiště v Istanbulu. V den 95. výročí vzniku Turecké republiky by měla by být otevřena první část nového letiště v Istanbulu, tedy tři ranveje a terminál. Následovat budou ještě tři stavební fáze.

Cena pro Českou filharmonii. Ve Washingtonu bude předána Cena Antonína Dvořáka, kterou Akademie klasické hudby ocení Českou filharmonii při jejím americkém turné. Filharmonie zde vystoupí s koncertem k oslavě stého výročí Československa.

Nové spojení s Belfastem. Letecká společnost easyJet zavádí novou pravidelnou linku mezi Prahou a Belfastem, hlavním městem Severního Irska.