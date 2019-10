David Rath má nastoupit do vězení a začíná soud kvůli výrokům Zemana o Peroutkovi

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Bývalý středočeský hejtman a exministr zdravotnictví David Rath by měl nastoupit do ruzyňské věznice. Pražský vrchní soud ho letos v červnu poslal na sedm let do vězení za korupci při zadávání zakázek.

Obvodní soud pro Prahu 1 začne projednávat spor o omluvu kvůli výrokům prezidenta Zemana o novináři Peroutkovi. Žaloba Peroutkovy vnučky míří na ministerstvo financí.

Českou eurokomisařku Věru Jourovou čeká v Bruselu tříhodinové slyšení před členy výborů Evropského parlamentu. Europoslanci budou klást dotazy rovněž budoucímu šéfovi unijní diplomacie Josepu Borrellovi.

Proběhne jednání rady hlavního města. Na programu je například vypovězení sesterské smlouvy Prahy s Pekingem nebo zapůjčení Slovanské epopeje Alfonse Muchy do Moravského Krumlova.

V Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh MSV a doprovodné veletrhy. Veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika a veletrh technologií pro ochranu životního prostředí Envitech. Končí 11. října.



Začíná pravidelná podzimní revize lanové dráhy na Petřín. Provoz mezi Újezdem a Petřínem bude přerušen do pátku 25. října.

Soud ve Skotsku podle BBC rozhodne, zda by britský premiér Boris Johnson mohl být potrestán pokutou nebo vězením, pokud by neuposlechl zákona proti brexitu bez dohody.

V Londýně bude vynesen rozsudek nad Britem súdánského původu, který loni najel autem do lidí u britského parlamentu.

Má začít série protestů klimatických aktivistů z hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí). Demonstrace se čekají v Londýně, Paříži, Washingtonu nebo Buenos Aires.

Před 70. lety byla založena komunistická Německá demokratická republika (NDR).

Mohlo by se konat odvolací řízení s českou občankou, kterou pákistánský soud vyměřil trest osm let a osm měsíců za pašování drog.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen by měl dopoledne pověřit sestavením vlády předsedu Rakouské lidové strany (ÖVP) Sebastiana Kurze. Lidovci 29. září jasně zvítězili ve volbách do Národní rady.

V Madridu proběhne krizové jednání zástupců firem činných v turistickém ruchu kvůli krachu britské cestovní kanceláře Thomas Cook.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly hospodaření jejímž cílem bylo prověřit, zda správy národních parků hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.