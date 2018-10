Debaty o vládnutí v Senátu i v Praze. Babiš se jede podívat na polský Frontex

PRAHA V Senátu by se i po letošních volbách měla dodržet nepsaná zásada, že předseda horní parlamentní komory má být z nejsilnější frakce. Shodli se na tom dnes v televizi Prima znovuzvolení senátoři Jaroslav Kubera (ODS) a Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Kubera do čela? Vzhledem k několika dosud nezařazeným senátorům ale zatím není jasné, která strana nakonec bude mít nejpočetnější klub. Pro Kuberu by nominace na předsedu Senátu byla čest, ale počká na další vyjednávání. Čunek naznačil, že by spíše chtěl zůstat hejtmanem Zlínského kraje.

Kubera řekl, že v Senátu není zvykem při volbě vedení hlasovat silově, ale většinou se respektuje dohoda klubů. Pokud by ho ODS navrhla na předsedu, byla by to pro něj „obrovská čest, ale není to nic, bez čeho bych nemohl žít“, uvedl. Rozhodnutí, že už nebude usilovat o křeslo primátora Teplic, s možnou kandidaturou na šéfa Senátu nesouvisí - rozhodl se už mnohem dřív.

Čunek by si Kuberu v čele horní komory dovedl představit, své schopnosti prokázal v Teplicích, předpoklady pro tuto funkci mají podle něj i někteří další senátoři.



Zástupci ODS, Starostů a nezávislých a KDU-ČSL budou dnes nad předsednictvím Senátu debatovat.



Napjaté situace u „robotů“. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a místopředseda vládní rady pro vědu a výzkum Karel Havlíček by měli jednat o situaci v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC. Situace v institutu je napjatá od červnového odvolání jeho ředitele Vladimíra Maříka, o němž rozhodl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Bude koalice? Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) řeknou jak pokročilo vyjednávání o možné koalici na pražském magistrátu.



Zeman zase na ČRo. Prezident Miloš Zeman vystoupí v pořadu 20 minut Radiožurnálu na stanici Český rozhlas Radiožurnál. Rozhovor bude vysílán živě ze zámku v Lánech. Pramen: mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček TEXT

Babiš v Polsku. Premiér Andrej Babiš na návštěvě Polska, sejde se s polským premiérem Mateuszem Morawieckým. Na pořadu bude také návštěva centrály agentury EU pro kontrolu vnějších hranic Frontex.