Europoslanci budou hlasovat o plastech na jedno použití a mrtvý voják se vrací do Česka

Evropský parlament dnes bude hlasovat o směrnici zakazující prodej plastových výrobků na jedno použití, prezident Miloš Zeman přednese projev v Poslanecké sněmovně při příležitosti jednání o návrhu státního rozpočtu, premiér Andrej Babiš navštíví v Londýně premiérku Theresu Mayovou a do Prahy by měl ve večerních hodinách přiletět letecký speciál s tělem zastřeleného českého vojáka Tomáše Procházky.

Převoz těla zastřeleného vojáka. Kvůli situaci v Afghánistánu, kde v pondělí po střelbě afghánského příslušníka ozbrojených sil zemřel český voják a další dva byli zraněni, se dnes ráno sejde sněmovní obranný výbor. Dorazí ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Ve večerních hodinách dopraví armádní speciál tělo zastřeleného vojáka Tomáše Procházky z Afghánistánu do Česka. Pravděpodobný čas příletu do Prahy by měl být kolem 22. hodiny.

Petříček projedná vraždu novináře. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes bude jednat se saúdským velvyslancem, hovořit by měli i o případu vraždy novináře Džamála Chášukdžího, který byl zabit na konzulátu Saúdské Arábie v tureckém Istanbulu.

Zeman ve sněmovně. Od rána pokračuje schůze Poslanecké sněmovny, kterou navštíví prezident Miloš Zeman s naplánovaným projevem. Poslanci se budou zabývat v prvním čtení návrhem státního rozpočtu pro příští rok. Následně budou poslanci debatovat o cestě předsedy Radka Vondráčka do Ruska, která vyvolala kritické ohlasy.

Indoktrinuje Déčko děti? Sněmovní volební výbor se bude večer zabývat koncepcí vzdělávacích programů České televize na dětském programu Déčko. Školský výbor předminulý týden na návrh předsedy výboru Václava Klause mladšího (ODS) přijal usnesení, že veřejnoprávní program „čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku“. Výbor se sejde deset minut po skončení jednání sněmovny.

Úředníci a miliardová škoda. Městský soud v Praze začne dnes ráno projednávat kauzu tří úředníků ministerstva průmyslu a obchodu, kteří podle obžaloby způsobili státu a EU škodu přes 4,5 miliardy korun v souvislosti s dohodou mezi ministerstvem a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Hlasování o jednorázových plastech. Evropský parlament dnes bude hlasovat o směrnici zakazující prodej plastových výrobků na jedno použití a o reformě Schengenského informačního systému. V rozpravě budou europoslanci společně s předsedou Evropské rady Tuskem hodnotit výsledky říjnového summitu EU.

Babiš u Mayové. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví Británii. Setká se s premiérkou Theresou Mayovou a starostou londýnské finanční čtvrti City Charlesem Bowmanem a zúčastní se jako hlavní host koncertu České filharmonie při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. Odpoledne také položí věnec u pomníku hrdinů z bitvy o Británii a setká se s českými občany žijícími ve Spojeném království.

Brexit a otázka Severního Irska. Britský parlament bude jednat o vládním zákonu týkajícím se správy Severního Irska. Skupina konzervativců přišla s dodatkem, který má zabránit takzvanému záložnímu plánu pro Severní Irsko po brexitu.