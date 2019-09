Europoslanci proberou brexit a navýšení peněz pro Erasmus, rebelové naruší provoz Prahy

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Europoslanci budou diskutovat o brexitu s unijním vyjednávačem Michelem Barnierem, přítomen bude i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Po rozpravě přijmou usnesení, ve kterém konstatují, že nevysloví souhlas žádné dohodě o vystoupení Británie z EU, která nebude obsahovat pojistku pro Severní Irsko.

Europarlament bude také hlasovat o navýšení prostředků programu výměny studentů Erasmus+ o 20 milionů eur (517 milionů korun) a programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 o 80 milionů eur (dvě miliardy korun).

Na pražském Vítkově v 11:00 začne slavnostní nástup příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních operací v Iráku, Afghánistánu, Egyptě, Španělsku, Golanských výšinách a Kosovu. Nástupu se zúčastní náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly ministerstva obrany Antonín Rada, zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Jiří Verner a další představitelé Velení AČR. Předány budou medaile Za službu v zahraničí, Záslužné kříže ministra obrany ČR, Čestné odznaky AČR Za zásluhy.

Skupina členů hnutí Extinction Rebellion – Rebelie proti vyhynutí provede v Praze nenásilnou akci, během níž dojde k narušení běžného provozu města. Účelem je upozornit na probíhající klimatickou krizi. Sraz je v 08:45 na stanici metra Budějovická, výstup na straně ulice Olbrachtova, u vchodu lékárny.



Sněmovní rozpočtový výbor by měl vydat své doporučení k vládnímu daňovému balíčku, který mj. zvyšuje spotřební daně z lihovin a tabákových výrobků. Měl by také vyslechnout zprávu o finančních opravách v penězích z evropských fondů a informace ministryně financí Aleny Schillerové a generální ředitelky Finanční správy Tatjany Richterové o vývoji kauzy zajišťovacích příkazů. Poslance by měly informovat i o rušení pracovišť Finanční správy.

Městský soud v Praze projedná odvolání ve sporu bývalého vojáka Karla Daňhela a státu. Svědek z kauzy letounů CASA se domáhá po Národním bezpečnostním úřadu a ministerstvu financí 400 000 korun kvůli zrušení prověrky a propuštění ze služebního poměru.

V běloruském Minsku se uskuteční mírové rozhovory, na kterých se má jednat o další výměně zajatců, tentokrát mezi Ukrajinou a donbaskými povstalci.

V pražském kině Aero bude od 17:00 debata nazvaná Nové centrum Žižkova o budoucí transformaci širší lokality Olšanské ulice a bývalého dopravního terminálu Nákladového nádraží Žižkov. Akci pořádá spolek Tady není developerovo.

V Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze odstartuje v 17:00 beseda a autogramiáda se švédským novinářem a spisovatelem Davidem Lagercrantzem, který představí závěrečný díl série Milénium Dívka, která musí zemřít.

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová bude v 16.00 SELČ vypovídat na slyšení amerického Senátu v souvislosti se soudním sporem s vládou USA kvůli ochraně klimatu, s dalšími aktivisty se také setká před Nejvyšším soudem a vyzve k celosvětové stávce za ochranu klimatu 20. září. Má se také setkat s dalšími americkými zákonodárci.

Na letišti v Mošnově přistane americký transportní letoun Lockheed C-5M Super Galaxy, který se zúčastní víkendových Dnů NATO. Přiveze dvojici vrtulníků Bell UH-1Y Venom a Bell AH-1Z Viper. V plánu je sledování přistání, eventuálně vykládky. Skutečný čas přistání v 8:40 se může lišit od plánovaného.