Evropská komise obdrží podklady k vyšetření vyplácení dotací Agrofertu

Státní zemědělský intervenční fond a ministerstvo zemědělství mají do dneška zaslat Evropské komisi podklady k prověření vyplácení dotací společnosti Agrofert.

Firmu vlastnil premiér Andrej Babiš do roku 2014, kdy ji kvůli možnému střetu zájmů převedl do svěřeneckého fondu. A právě údajný střet zájmů chce vyšetřit Evropský parlament. Ten až do vyjasnění situace veškeré dotace Agrofertu stopl.



Britská policie dál vyšetřuje útok v Manchesteru, který považuje za teroristický. Muž vyzbrojený kuchyňským nožem pobodal na Silvestra v centru města tři osoby. Bulvární deník Daily Mail uvedl, že útočník vykřikoval „Alláh“, což ovšem jiné zdroje nepotvrdily. Agresor byl již zadržen a probíhají výslechy.



České hokejisty do 20 let čeká po půlnoci v noci na zítřek (ve 2.00 SEČ) utkání čtvrtfinále mistrovství světa s favorizovanými hráči USA. Klíčový postup ze skupiny si Češi vybojovali na Nový rok přesvědčivou výhrou nad Dánskem 4:0. Proti Američanům však hokejisté favority nebudou: ve stejné fázi turnaje se s nimi střetli i loni a po porážce 3:9 vypadli.