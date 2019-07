Evropští poslanci zvolí nového šéfa, v Praze se bude řešit novela zákona o státním zastupitelství

PRAHA Po složité volbě šéfky Evropské komise jsou na řadě evropští poslanci, budou volit nového lídra Evropského parlamentu. V Praze se bude rozebírat novela zákona o státním zastupitelství.

Po úterním summitu v Bruselu, kde po dlouhých debatách navrhli prezidenti a premiéři zemí Evropské unie do čela Evropské komise německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou, bude volit nového šéfa Evropský parlament. Ani tato volba patrně nebude jednoduchá, žádná frakce nemá většinu, vedle evropských lidovců a socialistů by do volby chtěli promluvit další početně silné frakce liberálů a zelených. Bez jejich podpory nemohou dvě nejsilnější skupiny pro případnou dohodu získat v EP potřebnou většinu hlasů. V úterý po volbě Ursuly von der Leyenové padala jména dvou socialistických europoslanců jako největších favoritů - hovořilo se o Italovi Davidu-Mariovi Sassolim či Bulharu Sergeji Staniševovi.

V 11:15 se bude konat v pražském Kolovratském paláci briefing k novele zákona o státním zastupitelství. Koná se po neveřejném pracovním jednání senátorů s vedením státního zastupitelství (09:00, Zelený salonek) a po jednání senátního ústavně-právního výboru (10:30, Zelený salonek). Vystoupí předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Sejde se Garanční rada Národního divadla, kam ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) pozval dva zástupce odborových organizací. Staněk se v úterý sešel se zástupci odborových organizací zastupujících zaměstnance Opery Národního divadla (ND) a Státní opery (SD), kteří k 26. červnu vyhlásili stávkovou pohotovost. Zástupci odborů ho informovali o situaci v ND a požádali, aby ministr vyvodil odpovědnost generálního ředitele ND Jana Buriana za údajně kritický stav první české scény. Od akce operních odborů se distancovali členové činohry a baletu, kteří podporují současného ředitele Buriana.

V poledne proběhne tisková konference po setkání premiéra Andreje Babiše s maltským premiérem Josephem Muscatem. Tématem jednání budou možnosti posílení dvoustranné spolupráce v oblasti obchodu, cestovního ruchu či vědy a výzkumu a evropské otázky, mj. příprava Víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027, stav EU po volbách do Evropského parlamentu, migrace přes Středozemní moře, dokončení vnitřního trhu a priority nadcházejícího finského předsednictví v Radě EU.

V New Yorku proběhne pohřeb bývalého newyorského policisty Luise Alvareze, který bojoval za prodloužení financování lékařské péče pro osoby, jež při teroristických útocích z 11. září 2001 utrpěly zranění, trauma či onemocněly poté, co byly vystaveny toxickému materiálu. Alvarez zemřel 29. června ve věku 53 let na rakovinu, která u něj byla diagnostikována poté, co zasahoval v troskách Světového obchodního centra.

V Lišově na Českobudějovicku se skupina českých potápěčů pokusí strávit non-stop pod vodou celý týden, což by byl nový rekord. Ve 12:00 dojde k zahájení pokusu.

Tradiční Večírek pro nedočkavé předznamená na letišti v Hradci Králové 25. ročník festivalu Rock for People. Na úvod se mimo jiné představí účastníci soutěže Planetrox CZ/SK a kapely John Wolfhooker, Jet8 a Skyline.