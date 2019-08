Experti opět proberou jed na hraboše, soud bude řešit odvolání ‚sexuálního predátora‘ Billa Cosbyho

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Odborníci budou na ministerstvu zemědělství pokračovat v debatě o způsobu likvidace přemnožených hrabošů na polích. Stát minulý týden povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II. Toto rozhodnutí ale vyvolalo vlnu kritiky od ministerstva životního prostředí a ekologických organizací. Upozornily na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky.

Z důvodu mytí bude v Praze uzavřen Bubenečský tunel, který je součástí komplexu Blanka. Uzavírka zabere tři noci od 12. srpna do 15. srpna, vždy od 23:00 do 05:00. Objížďka je vedena ulicemi: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.

Okresní soud v Jihlavě bude od 9:00 znovu rozhodovat v případu údajného zneužití pravomocí bývalé šéfky ERÚ Aleny Vitáskové. Jeho rozhodnutí zrušil odvolací soud v Brně a vrátil případ k doplnění dokazování. Jednání je nařízeno i na 13. srpna. Podle kriminalistů Vitásková porušila povinnosti při správě cizího majetku a zneužila svou pravomoc, když jmenovala místopředsedkyní ERÚ bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou bez potřebné praxe.



U Krajského soud v Ústí nad Labem pokračuje líčení v případu týrání a vraždy tříletého dítěte. Před soudem stojí chlapcův otčím z Loun. Vypovídat budou znalci. Muži hrozí až výjimečný trest.

Americký soud se bude zabývat odvoláním herce Billa Cosbyho odsouzeného za znásilnění. Dvaaosmdesátiletý americký komik byl loni v září odsouzen ke třem až deseti rokům vězení za zdrogování a znásilnění své někdejší přítelkyně v roce 2004. Soudce ho kromě toho označil za sexuálně násilnického predátora. Cosby, dříve přezdívaný „Tatínek Ameriky“, je první odsouzenou celebritou od propuknutí kampaně #MeToo namířené proti sexuálním přečinům. Ze sexuálního zneužívání ho obvinilo dalších více než 50 žen, ale většinou šlo o promlčené případy.

V Portugalsku začíná časově neomezená stávka řidičů cisteren převážejících benzin. Šoféři požadují vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Vláda se již na stávku připravila vyhlášením stavu energetické krize, což má zajistit dodávky pohonných hmot do přístavů, nemocnic, na letiště a dalším prioritním uživatelům.

Sledujeme vývoj kolem lodí s migranty Open Arms a Ocean Viking, které plují ve Středozemním moři. Open Arms čeká už více než týden u ostrova Lampedusa na povolení zakotvit, na palubě má přes 150 migrantů. Další desítky běženců zachránila u libyjského pobřeží loď Ocean Viking.

V Římě v 16:00 začíná schůzka šéfů politických frakcí dolní komory italského parlamentu, která má stanovit termín jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě; ten předložila jedna z koaličních stran Liga.