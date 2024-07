Fiala navštíví krušnohorský hornický region, Meloniová bude svědčit před soudem

Premiér Petr Fiala se saským kolegou Michaelem Kretschmerem navštíví příhraniční krušnohorský hornický region, který slaví pět let od zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Odvolací soud projedná případ galeristy Jana Třeštíka, který si má odpykat osm let za zpronevěru a milionové podvody při obchodech s uměleckými díly.

Proběhne slavnostní zahájení provozu nově vybudovaných výtahů ve stanici metra Jiřího z Poděbrad. Zúčastní se mj. náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09) a další.

Do dnešní 18. hodiny musí francouzští kandidáti kvalifikovaní do druhého kola oznámit úřadům, zda budou nadále ve volbě pokračovat. Levicové strany a tábor prezidenta Emmanuela Macrona oznámily, že stáhnou část svých zástupců, kteří postoupil do druhého kola z třetího místa, aby netříštily hlasy proti Národnímu sdružení.

Před soudem na Sardinii bude svědčit italská premiérka Giorgia Meloniová v případě zneužití jejích fotografií v pornografických snímcích.

Čínský prezident Si Ťin-pching se zúčastní summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) a navštíví Kazachstán a Tádžikistán.