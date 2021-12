Fiala se Zemanem proberou jmenování vlády, již pětileté děti mohou k očkování, pražská ‚S‘ dostanou soka

Jak to bude se jmenováním nové vlády? Hodně napoví dnešní schůzka na zámku v Lánech, při níž se setká prezident Miloš Zeman s designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS). Hlavní spor se odehrává okolo aspiranta na ministerstvo zahraničí Jana Lipavského (Piráti), jehož nominace se nelíbí hlavě státu. Koalice v reakci na to vyhrožuje Hradu kompetenční žalobou. Po schůzce bude na programu Fialovo společné vystoupení s lídry čtyř dalších koaličních stran.

S vakcinací se dostane na ‚nejmenší‘ - v pondělí se spustila registrace dětí ve věku 5-11 let, prozatím se mohly jen starší 12 let. Současně se otevřela možnost očkování posilující dávkou už po pěti měsících pro lidi starší 55 let.

Kabinet ANO a ČSSD v demisi by mohl dnes řádně jednat naposledy. Jestli se tak stane, rozhodne výše zmíněná schůzka na zámku v Lánech o jmenování nové vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Na programu tak, nebo onak budou mít dosluhující poslanci prodloužení možnosti nasazení vojáků při pomoci s covidovou epidemií, mírného navýšení dávek na bydlení, zabývat se také budou téměř dvěma desítkami návrhů poslanců, senátorů a krajských zastupitelstev.



Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) se vyjádří k vysokým cenám energií a emisních povolenek a návrhům možných opatření v ČR i EU.

Statistici zveřejní údaje o počtu obyvatel Česka za tři čtvrtletí letošního roku. Kterak se do počtu úmrtí prokleslil covid? Kolik dětí se od počátku ledna do konce září narodilo? A jak probíhalo stěhování obyvatel? Český statistický úřad (ČSÚ) rovněž uvede počty uzavřených a rozvedených manželství.

Praha bude mít další očkovací centrum. V OD Kotva půjde už o 83. takové místo v metropoli, z toho v 17ti z nich si lze nechat píchnout vakcínu bez registrace. Celkově je vakcinačních center v Česku 458. Toto konkrétní není určené pro děti, ale jen pro starší 16 let. Přijímá podle informací na facebooku nemocnice i samoplátce nebo cizince.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zavítá do Budapeště. V plánu má v podvečer posedět s premiéry zemí Visegrádské skupiny (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska Andrejem Babišem, Viktorem Orbánem, Mateuszem Morawieckým a Eduardem Hegerem.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v sobotu ohlásil plán zavést v nejlidnatějším americkém státě zákaz prodeje a výroby některých zbraní za pomoci právního mechanismu, který použil Texas ve svém kontroverzním zákoně proti potratům prováděným po detekci srdečního tepu embrya. Lidé by pak měli nárok na odškodné při žalobě kohokoli, kdo v Kalifornii vyrábí či prodává útočné pušky a podomácku vyrobené střelné zbraně.

Jak odradit Rusko od vpádu na Ukrajinu? Ministři zahraničí zemí Evropské unie čeká složitá rozprava, jak situaci účinně čelit. Na své poslední letošní schůzce by měli také schválit sankce proti ruské žoldnéřské skupině známé jako Wagnerovci, která má podle EU na svědomí porušování lidských práv v řadě míst světa. Řeč bude také o vztazích s Čínou včetně možného diplomatického bojkotu zimní olympiády v Pekingu ze strany některých států.

Zástupci pražských klubů Slavie a Sparty se po poledni dozvědí soupeře pro jarní část Evropské konferenční ligy. Los úvodního kola vyřazovací fáze začne ve 14 hodin. První zápasy pak na ně čekají podle rozpisu 17. února, odvety pak o týden později. Jedno je však již teď jisté. Výhodu domácího prostředí dostanou Letenští, červenobílí začnou venku.