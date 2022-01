Fialova vláda dokončí programové prohlášení, do Kazachstánu míří mírové jednotky pod hlavičkou Ruska

Programové prohlášení vlády Petra Fialy (ODS) dostane dnes zelenou. Kabinet s ním pak za necelý týden požádá sněmovnu o důvěru. O konečné podobě dokumentu jednaly špičky pěti koaličních stran uplynulé dva dny. Do tvorby se připomínkami zapojily i další zájmové skupiny, do ladění vstoupila i tripartita. Výsledný text bude podle vicepremiera Mariana Jurečky z KDU-ČSL pro veřejnost dostupný do konce týdne.



Nadále budeme sledovat dramatický vývoj nepokojů v Kazachstánu, kam mají namířeno mírové jednotky z postsovětských států pod hlavičkou Ruska.



Jak se vyvíjí státní dluh a jak na tom je státní rozpočet za uplynulý rok? Tak o tom bude informovat ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jeho úřad také zveřejní Strategii financování státního dluhu na letošní rok a výsledky 13. emise Dluhopisu Republiky. Celkově se nedají očekávat příliš optimistická čísla, ba tomu má být přesně naopak. Schodek státního rozpočtu na konci minulého měsíce činil 401,5 miliardy korun, což byl nejhorší listopadový výsledek v historii.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v Brně navštíví Univerzitu obrany (UO). Chce probrat s jejím vedením aktuální úkoly univerzity i plány na letošní rok.

Proběhne také další kolo plošného testování na covid-19 na základních a středních školách. V první polovině ledna se provádí antigenními testy ve školách dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek. Testovat se musí všichni žáci, studenti a zaměstnanci škol bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali covid-19 v posledním půlroce.

Předehrávkou 39. kola bude pokračovat hokejová extraliga. Čtvrtá Plzeň přivítá na domácím ledě Hradec Králové. Ten se v tabulce nachází na druhé pozici, a to hned za Třincem.