Generál Pavel představí novou iniciativu, Segway končí s výrobou populárního vozítka

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Generál Petr Pavel představí novou iniciativu, prostřednictvím které chce spolu s dalšími experty připravit Česko na krize v budoucnosti.



Koná se schůze sněmovního výboru pro zdravotnictví. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek by měl podrobněji představit informační systém Covid-19 a systém včasné detekce rizik. Ministerstvo zdravotnictví by pak mělo podat bližší informace o změnách v zákonu o zdravotnických prostředcích.

Městský soud v Praze pokračuje v projednávání loňského ubodání bezdomovce v pražských Vršovicích. Obžalovanému Ondřejovi Kosovi hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.



Evropská komise představí v Bruselu plán připravenosti na případnou další vlnu nákazy covidu-19.



Rada bezpečnosti bude na krizovém zasedání v New Yorku jednat o tankeru u pobřeží Jemenu, jemuž hrozí bezprostřední rozlomení. To by podle expertů způsobilo bezprecedentní znečištění v Rudém moři.



V řadě zemí dochází k dalším úpravám souvisejícím s pandemií koronaviru. Poprvé po čtyřech měsících se částečně otevře zábavní park Disneyland u Paříže, v Petrohradě otevře galerie Ermitáž, na Maledivách se otevřou hotely. Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku se opět otevře návštěvníkům.



Norsko ruší cestovní omezení pro evropské země mimo severský region, uvolněný režim bude podmíněn příznivou epidemickou situací.

Maďarko naopak opět zavádí karantény pro příchozí z některých zemí a zakazuje vstup občanům dalších zemí a kontinentů, například Albánie, Kosova, Ukrajiny, Černé Hory, Ukrajiny, Jižní Ameriky a Asie.

Společnost Segway dnes ukončí výrobu svého stejnojmenného dvoukolového elektrického vozítka, které ji proslavilo po celém světě.