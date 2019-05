Hamáček půjde kvůli Staňkovi za Babišem a sněmovna má řešit EET. Ve Vídní vystaví Laudu

Sledujeme dění kolem ministra kultury Antonína Staňka, šéf ČSSD Jan Hamáček bude dál usilovat o jeho odvolání. Poslanecká sněmovna se má opět vrátit k rozšíření EET, na odpoledne je pak svolána schůze kvůli chybějícím miliardám na sociální služby, jimž podle opozice hrozí kolaps. Ve vídeňské katedrále vystaví tělo legendárního pilota formule 1 Nikiho Laudy a v ázerbájdžánském Baku se odehraje pikantní finále fotbalové Evropské ligy.

Předseda ČSSD Jan Hamáček požádá premiéra Andreje Babiše, aby prezidentovi Miloši Zemanovi navrhl odvolání ministra kultury Antonína Staňka a zároveň místo něj jmenoval místopředsedu ČSSD a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Prezident totiž nepřijal Staňkovu rezignaci, podle ústavních právníků návrhu na odvolání od premiéra musí prezident vyhovět.

Poslanci by měli pokračovat ve schvalování vládní novely o elektronické evidenci tržeb. Sněmovna nedokončila schvalování návrhu na rozšíření EET do dalších oborů podnikání 10. května kvůli opoziční kritice. ANO se nicméně již s ČSSD a komunisty na koaliční radě dohodlo na proceduře, která by schválení měla umožnit.

Na odpoledne je z podnětu pětice opozičních stran svolána mimořádná schůze sněmovny k financování sociálních služeb. Letos chybí na sociální služby kolem dvou miliard korun a hrozí jejich kolaps, tvrdí opozice. Podle ní kabinet nesplnil slib z doby schvalování státního rozpočtu na letošek, že dvě miliardy korun najde. Vládní ANO i ČSSD v úterý oznámily, že program mimořádné schůze podpoří, dosud ho s pomocí KSČM či SPD blokovaly.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor má mimo jiné na programu spor mezi Miroslavem Kalouskem a Andrejem Babišem, který soud postoupil k projednání v disciplinárním řízení. Kalousek žaloval Babiše za výroky před loňským hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD o tom, že „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“. Nejprve po premiérovi žádal omluvu, Babiš to ale opakovaně odmítl.



Začíná desetidenní lhůta, v níž je možné u Nejvyššího správního soudu zpochybnit průběh a výsledky voleb do Evropského parlamentu. Končí 7. června.

Prezident Miloš Zeman zahájí na Pražském hradě fotografickou výstavu nazvanou 1989: Pád železné opony k 30. výročí událostí roku 1989.

V areálu firmy Logspeed CZ v Plzni se budou nakládat vozidla plzeňského Military Car Clubu, který se tradičně každých pět let účastní v Normandii oslav vylodění spojenců v roce 1944. Z Plzně letos odjedou tři kamiony se 40 kusy vojenské techniky z druhé světové války a rekordních 140 členů klubu. Ti nedaleko pláže Omaha v Port en Bessin Huppain ve Francii vybudují retro kemp americké armády a od 31. května do 9. června se zúčastní oslav 75. výročí vylodění.

Ruské kosmonauty Olega Kononěnka a Alexeje Ovčinina čeká šestihodinová pracovní směna vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Mimo jiné odeberou vzorky povrchu stanice k posouzení jeho možného mikroskopického poškození.

Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána bude vystaveno tělo trojnásobného mistra světa v závodech formule 1 Nikiho Laudy, který zemřel 20. května ve věku 70 let. Následný pohřeb se uskuteční v rodinném kruhu.

V ázerbájdžánském Baku ve 21 hodin začne finále fotbalové Evropské ligy, v němž se utkají londýnští rivalové Chelsea a Arsenal. Do utkání může za Arsenal nastoupit i brankář Petr Čech, který dříve v Chelsea dlouhé roky působil. Zřejmě to pro něj bude poslední zápas kariéry. Finále se odehraje na Olympijském stadionu, který pojme téměř 70 tisíc diváků.