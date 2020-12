Hamáček s Filipem navštíví Zemana, sněmovní volební výbor bude řešit situaci v Radě ČT

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček a také šéf komunistů Vojtěch Filip dnes navštíví prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě. Filip bude před odpolední schůzkou jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Dnes se má uskutečnit jednání volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební výbor by se měl vrátit k situaci v Radě České televize. Jednání bude neveřejné s výjimkou předkladatelů, přizvaných osob a akreditovaných novinářů. Bude možné ho sledovat na webu sněmovny.

V Pasáži Platýz na Praze 1 dnes proběhne setkání Skautské nadace Jaroslava Foglara s novináři k zahájení výstavy Záhada hlavolamu 80 let - rodinné hry v uličkách Starého Města. K vidění bude létající kolo Jana Tleskače.

Městský soud v Praze se bude znovu zabývat případem dozorce z pankrácké věznice, který čelí obžalobě z toho, že nechával obviněné lidi telefonovat z vazby v rozporu s předpisy.

Tentýž soud se bude rovněž zabývat případem zaměstnance Generálního finančního ředitelství Jiřího Junga, který čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

V 10:00 se uskuteční tisková konference ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala k výsledkům mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na čtvrtý ročník základních škol, které přinese informace o výsledcích českých žáků v matematice a přírodovědě.

Ze zahraničních událostí bude nadále mimořádně sledovaný vývoj vrcholících jednání o budoucích vztazích Evropské unie a Velké Británie, na jejichž rozuzlení zbývá již jen několik dní.

V Británii by mohlo začít očkování proti covidu-19 vakcínou firem Pfizer a BioNTech. V Rakousku pokračuje projekt hromadného testování, v rámci kterého se testuje 40 000 policistů. Bavorský zemský sněm pak bude hlasovat o zpřísnění koronavirových opatření.

V Ženevě je dnes na programu tisková konference velkých farmaceutických firem k vývoji vakcíny proti covidu-19. Zúčastní se mimo jiné zástupci firem GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson či Pfizer.

V Paříži se dnes očekává obžalovací řeč finanční prokuratury v soudním procesu s bývalým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym, který čelí obžalobě z korupce a obchodu s vlivem.

Indické Dillí dnes očekává avizovanou generální stávku na protest proti zemědělským reformám, k níž vyzvaly organizace indických zemědělců a opoziční strany.

Královská komise v novozélandském Wellingtonu zveřejní zprávu o loňských teroristických útocích na mešity v novozélandském městě Christchurch, které si vyžádaly 51 obětí.

Do aukce v Ženevě jde dnes vzácně zachovalá kostra šavlozubého tygra stará přibližně 37 milionů let. Podle švýcarského aukčního domu Piguet by se mohla vydražit za 60 000 až 80 000 švýcarských franků (přibližně 1,5 až 1,9 milionu korun).

K dnešnímu dni musí také být v USA na úrovni jednotlivých amerických států urovnané veškeré spory ohledně výsledků či přepočty hlasů v prezidentských volbách.