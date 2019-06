Hamáček se pokusí spojit se Zemanem a bude se vzpomínat na Miladu Horákovou

Praha Prezident Miloš Zeman končí návštěvu Kraje Vysočina a začne dovolenou. Je otázka, zda mu zbude čas na setkání se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem.

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku ukončí prezident Miloš Zeman třídenní návštěvu na Vysočině. Program: 12:45 příjezd do Bystřice nad Pernštejnem, setkání s vedením města 13:20 setkání s občany na Masarykově náměstí 13:55 podpis prezidenta do pamětní knihy města, předání daru. 15:30 TK prezidenta a hejtmana k ukončení návštěvy v centru Eden - Panský dům. Zeman v kraji pak zahájí svou několikadenní dovolenou v Novém Veselí. O setkání s prezidentem se pokusí šéf ČSSD Jan Hamáček, který s ním chce jednat o tom, proč Zeman odmítá přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Podle kuloárových informací by se setkání Hamáčka se Zemanem mělo odehrát do pátku.



V 11:00 se uskuteční pietní vzpomínková akce v pražské ulici Milady Horákové při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu u pamětní desky Milady Horákové za účasti starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Ve 13:00 se sejde pietní shromáždění ve vazební věznici Praha-Pankrác na místě popravy Milady Horákové k připomenutí obětí politických procesů komunistického režimu. A v 19:00 se koná na pražské Kampě shromáždění v den výročí smrti Milady Horákové a následný happening Světla pro památku Milady Horákové a všech obětí komunismu, kdy u Vltavy vzplanou symbolická světla.

Proběhne schůzka Pirátů s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem. Řešit chtějí hospodaření energetické společnosti v Bulharsku.



Z důvodu pravidelné údržby a kompletního mytí tunelu bude od 23:00 do 28. června do 05:00 uzavřen Strahovský tunel.

Pražský městský soud pokračuje v projednávání druhé korupční kauzy exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.

V Břevnovském klášteře proběhne oslava deseti let existence strany TOP 09. Zazní projevy všech dosavadních předsedů TOP 09 Karla Schwarzenberga, Miroslava Kalouska a Jiřího Pospíšila.



V 19:00 proběhne veřejná prezentace a diskuse k Metropolitnímu plánu. Zúčastní se náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček a ředitel Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy Ondřej Boháč.

Írán oznámil, že v tento den jeho zásoby nízko obohaceného uranu přesáhnou limit stanovený dohodou z roku 2015.