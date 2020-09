Hotely mohou žádat o Covid ubytování, Pražané nesmějí do MHD nastupovat předními dveřmi

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Ministerstvo zdravotnictví zveřejní mapu okresů podle míry rizika nákazy koronaviru, tzv. semafor. Úřad má po ranním zasedání centrálního řídicího týmu zveřejnit více informací ke způsobu dohledávání lidí po kontaktu s nakaženým a upřesnit pravidla pro karanténu a testování.

Ministerstvo zahraničí by mělo aktualizovat Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj pandemie koronaviru.

Začíná příjem žádostí do programu Covid ubytování; o státní dotaci mohou žádat provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří museli mít od března do května kvůli vládní opatřením uzavřené provozy. Příjem žádostí skončí 30. října.

Spojené státy si připomínají teroristické útoky 11. září 2001, od kterých uplyne 19 let. Americký prezident Donald Trump se zúčastní ceremoniálu v Shanksville ve státě Pensylvánie, kde havarovalo jedno z unesených letadel. Tamní památník navštíví i demokratický prezidentský kandidát Joseph Biden. Další ceremonie budou v New Yorku a Washingtonu.

V Berlíně začíná dvoudenní neformální schůzka ministrů hospodářství a financí, Česko bude zastupovat ministryně financí Alena Schillerová. Tématem jednání budou koronavirová krize, otázky možného prohloubení hospodářské a měnové unie, dokončení bankovní unie a reforma stabilizačního mechanismu ESM.

V pražské MHD začíná platit zákaz nástupu a výstupu cestujících předními dveřmi autobusů a tramvají. Zákaz se netýká tramvají typu 14T a 15T a tramvajové linky 32. Na příměstských autobusových linkách se režim odbavení zatím nemění.

Před soudem v americkém Minneapolisu se objeví čtyři policisté obžalovaní v souvislosti se smrtí George Floyda, který zemřel policejním zákroku.

Městský soud v Brně pokračuje v projednávání žaloby prezidentské kanceláře na bývalého radního městské části Brno-střed Svatopluka Bartíka, který napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Zazní závěrečné řeči a rozsudek.

Okresní soud Praha-západ projedná žalobu poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) kvůli premiérovým výrokům ve sněmovně.

Od 18:00 začíná v Praze happening hnutí Arnika, která jím chce upozornit na kontroverze doprovázející projekt společnosti Penta Investments u Masarykova nádraží. Na závěr představí petici proti plánované výstavbě. Akce zahájí třídenní festival Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Od 19:00 průvod na Štvanici a zahájení festivalu.

Startuje podzimní pokračování festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který musel být 10. března z důvodu zamezení šíření koronaviru v polovině přerušen. V areálu Kasárna Karlín potrvá do 13. září. Od 11. do 22. září budou moci diváci zavítat do kin Světozor, Evald, Atlas, Aero a Bio Oko, kde pro ně bude připravena přibližně stovka jednosvětových projekcí.