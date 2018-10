V Afghánistánu zemřel český voják. Čína otevře nejdelší ‚mořský‘ most světa

Ministerstvo obrany a náčelník generálního štábu dnes zveřejní detaily k pondělní smrti českého vojáka a zranění dvou dalších v Afghánistánu. Pobřeží Mexika se připravuje na příchod silného hurikánu Willa, Čína otevře most, který spojí Hongkong a Macao s pevninou a ekonomické fórum v Rijádu přezdívané pouštní Davos bude bojkotovat kvůli smrti novináře Chášukdžího řada lidí.

Útok na české vojáky. Při útoku na vozidlo české armády na základně v afghánské provincii Herát v pondělí zemřel český voják, další dva byli zraněni. Čeští vojáci se stali terčem útoku na základě Shindand v provincii Herát, podle NATO měl útočit afghánský voják. Ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník generálního štábu Aleš Opata na dopoledním tiskovém brífinku zveřejní další informace.



Hurikán Willa. K západnímu pobřeží Mexika dnes dorazí hurikán Willa. V pondělí zesílil na nejvyšší pátý stupeň na hurikánové škále a udeří na mexické pobřeží zřejmě jižně od města Mazatlán. Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) v pondělí varovalo, že živel může do této části Mexika přinést prudký vítr, záplavové lijáky a přívalové vlny.

Nejdelší most světa přes moře. Čína dnes oficiálně otevře nejdelší most světa vedoucí přes moře. Most o délce 55 kilometrů spojí čínská území Hongkong a Macao s městem Ču-chaj v pevninské Číně.

Smrt novináře. I dnes budeme sledovat vývoj případu zavražděného opozičního saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který přišel o život při návštěvě konzulátu své země v Istanbulu. O záležitosti má dopoledne v tureckém parlamentu hovořit turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Řada jednotlivců i organizací hodlá kvůli kauze Chášukdží bojkotovat ekonomické fórum, které začíná v Rijádu a přezdívá se mu pouštní Davos. A o okolnostech smrti Chášukdžího mají jednat v odpoledním bloku zasedání členové Evropského parlamentu.

Grandi Stazioni. Dnes proběhne jednání odvolacího soudu ve sporu SŽDC a Grandi Stazioni o vlastnictví Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze.

Schůze sněmovny. Odpoledne začne řádná schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by mohli projednávat v úvodním kole novelu proti padělání léků, vládní daňový balíček a úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb.

Areál po zakladateli H-Systemu. Obvodní soud pro Prahu 2 se bude odpoledne znovu zabývat návrhem státního zástupce, aby byl zabrán areál v Rabyni u Slapské přehrady, který dříve patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System Petru Smetkovi. Areál v dražbě získal podnikatel Luděk Fabinger.

Znásilňoval francouzský starosta? Bývalý vysoký představitel francouzské vlády Georges Tron má stanout opět před soudem kvůli obvinění ze znásilnění dvou někdejších zaměstnankyň radnice v Draveil u Paříže, kde je starostou. Politik obvinění popírá a cítí se obětí spiknutí.

Orbán k roku 1956. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes přednese projev k příležitosti výročí protisovětského povstání z roku 1956. Členové opozice chystají vlastní vzpomínkovou akci.

Akce v Afghánistánu. Vedení sněmovního branného výboru by se mělo neformálně sejít s ministrem obrany Lubomírem Metnarem kvůli úniku informace o zneškodnění jednoho z organizátorů srpnového útoku v Afghánistánu, při němž zemřeli tři čeští vojáci. O zneškodnění informovaly s odkazem na tři na sobě nezávislé zdroje středeční LN.

Smrt v jímce. Na krajském soudu v Plzni začíná ráno nové hlavní líčení s Jaromírem Šmídkem obžalovaným ze znásilnění a vraždy. Muž podle obžaloby odvezl v lednu mladíka z Mladoboleslavska na Karlovarsko, kde ho hodil do odpadní jímky a zakryl ji poklopem. Mladík se v jímce utopil. Obžalovaný se poté pokusil na něj svalit vinu za znásilnění sedmileté dcery své družky, kvůli němuž byl policií prověřován. Hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje do 25. října.

Nehoda hokejisty. Okresní soud v Olomouci se bude odpoledne znovu zabývat případem tragické nehody, kterou způsobil bývalý německý hokejový reprezentant Daniel Kunce a při níž přišla o život jeho osmadvacetiletá spolujezdkyně. Okresní soud mu uložil tři roky a osm měsíců vězení, šestiletý zákaz řízení a zaplacení 4,5 milionu korun jako náhradu škody. Kauzu vrátil na okres krajský soud.