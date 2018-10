K soudu se vrací zapálení kostela v Gutech. Karlovo náměstí bude přes 10 měsíců bez metra

U soudu se dnes bude projednávat odvolání proti původnímu rozsudku v případu úmyslného zapálení vzácného kostela v Gutech, cestující si ode dneška minimálně 10 měsíců nenastoupí do metra z Karlova náměstí a čeká se oficiální vyhlášení výsledků víkendových komunálních voleb a potvrzení vítězství Jiřího Drahoše a Jiřího Čunka v prvním kole senátních voleb.

Zapálení kostela. Olomoucký vrchní soud dnes ráno projedná případ úmyslného zapálení vzácného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Proti původnímu rozsudku, který poslal do vězení tři mladíky za obecné ohrožení na tři a půl roku, osm a devět let, se odvolali všichni obžalovaní. Odvolání podal i žalobce, a to v neprospěch Jakuba Hurníka, který si má nepravomocně odpykat osmiletý trest.

Dlouhá uzavírka metra. Dnes začíná uzavírka jednoho ze dvou vestibulů stanice metra Karlovo náměstí. Vestibul od Karlova náměstí bude uzavřen přibližně do srpna 2019. Důvodem je výměna eskalátorů a další opravy.

Výsledky voleb. Dnes budou oficiálně vyhlášeny výsledky komunálních voleb a senátních voleb v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli už v prvním kole zvoleni Jiří Drahoš a Jiří Čunek.

Statistiky. Český statistický úřad zveřejní výsledky zahraničního obchodu za srpen 2018 a indexy spotřebitelských cen - inflace za září 2018.

Případ střelby ze samopalu v Praze. Odvolací soud projedná případ Albánce, kterého poslal nepravomocný verdikt na 12 let do vězení za vraždu muže spáchanou v Praze v roce 1997. Střelba ze samopalu byla podle verdiktu součástí krevní msty mezi dvěma znepřátelenými rody.

Nová místopředsedkyně NSS. Prezident Miloš Zeman jmenuje Barbaru Pořízkovou do funkce místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu.

Brabec a klimatické změny. Ministři životního prostředí zemí EU budou hledat shodu na nařízení o normách emisí CO² pro osobní auta a dodávky, pak je čeká také rozprava o návrhu o normách emisí CO² pro těžká vozidla. Přijmout by měli závěry ke klimatickým změnám před jednáním konference OSN v prosinci v Katovicích. Za Česko bude jednat ministr životního prostředí Richard Brabec.

První měsíční turista. Na dnešek je naplánovaná tisková konference japonského miliardáře Jusaka Maezawy, který se má jako první vesmírný turista společnosti SpaceX vydat na oběžnou dráhu kolem Měsíce.

Nový smartphone od Googlu. Americká internetová společnost Google by měla po páté hodině odpolední představit třetí generaci chytrých telefonů Pixel.

Hrozba terorem kvůli Češce v Pákistánu. Pokračuje hlavní soudní líčení s Nikolajem Simeonovem Ivanovem obžalovaným ze zločinu teroru. Podle žalobce vyhrožoval teroristickými činy v Pákistánu, pokud tam nepropustí na svobodu Češku, která byla letos v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Muži hrozí až 12 let vězení.

Případ havárie v Unipetrolu. Výslechem znalců pokračuje hlavní líčení v případu havárie v Unipetrolu. Exploze a požár v létě 2015 poničily etylenovou jednotku závodu Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Na strojním zařízení a budově jednotky vznikla škoda 753 milionů korun. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti čelí dva zaměstnanci chemičky.