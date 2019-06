Knoxová se nečekaně vrací do Itálie, v Česku začíná světový šampionát softbalistů

PRAHA Český premiér Andrej Babiš bude ladit noty s premiéry V4, Amanda Knoxová, slavně zproštěná titulu vražedkyně, se vrací do Itálie a v Praze a Havlíčkově Brodě začíná mistrovství světa softbalistů, které se poprvé v historii koná nejen v Česku, ale v celé Evropě.

Premiéři zemí visegrádské čtyřky včetně Andreje Babiše by měli neformálně jednat o obsazení předsedů Evropské komise a Evropské rady. Babiš svolal na čtvrtek do Budapešti neformální mimořádné setkání premiérů států Visegrádské čtyřky. „Premiéři by si měli v klidu popovídat o společných kandidátech na klíčové unijní posty. Zejména se bude řešit obsazení šéfa Evropské komise a Evropské rady,“ řekl LN dobře informovaný zdroj. „Chtějí přijít příští týden na bruselský summit s jednotným postupem,“ dodal zdroj.

Sledujeme vývoj událostí v Hongkongu, kde lidé masově protestují proti spornému návrhu zákona, jenž by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Hongkongská policie ve středu zasáhla slzným plynem, vodními děly a gumovými projektily proti demonstrantům, kteří se shromáždili u vládních budov na protest proti spornému návrhu zákona, jenž má umožnit vydávat do pevninské Číny osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Demonstranti se pokusili proniknout do vládního komplexu a házeli na policisty kameny. Podle místních médií utrpělo přes 20 lidí zranění. Normu měl ve středu parlament začít projednávat ve druhém čtení. Kvůli protestům, které zablokovaly vstup do budovy zákonodárného sboru, byla ale schůze poslanců odložena.

Začíná třídenní festival trestního soudnictví v italské Modeně, na němž vystoupí Američanka Amanda Knoxová, která strávila v italském vězení čtyři roky za vraždu své britské spolubydlící. V roce 2015 ji nejvyšší soud osvobodil. Nechala se slyšet, že do Itálie se nikdy dobrovolně nevrátí, přesto se tak nyní má stát. Jednatřicetiletá Knoxová je americká aktivistka a spisovatelka, která se dostala do celosvětového povědomí poté, co se stala podezřelou v případu vraždy spolubydlící Meredith Kercherové, ke které došlo 1. listopadu 2007 v italském městě Perugia. V roce 2009 byla Knoxová za vraždu odsouzena, v roce 2011 osvobozena a o tři roky později opět odsouzena. Teprve v roce 2015 byla nejvyšším odvolacím soudem definitivně zproštěna obvinění. Případ vzbudil mezinárodní kontroverzi, při vyšetřování se vyskytla řada chyb a nejasností, řada lidí je dodnes přesvědčená, že je Knoxová vražedkyně.

Ministr zahraničí Kosova Behxhet Pacolli na pracovní návštěvě České republiky. Z programu: 12:00 Briefing ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a Pacolliho po jejich jednání v Černínském paláci na Hradčanech.

Prezident Miloš Zeman pozval na Pražský hrad ruského velvyslance. Chce od něj vysvětlit návrh ruského zákona, který by uznal účastníky sovětské okupace bývalého Československa z roku 1968 za válečné veterány.

V 16:00 proběhne briefing při příležitosti umístění superpočítače v ostravském výzkumném centru IT4Innovations. Centrum uspělo v celoevropské soutěži o hostitelství superpočítačového systému EuroHPC petascale. Zúčastní se náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, zástupce generálního ředitele Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie Khalil Rouhana a ředitel centra IT4Innovations Vít Vondrák.

V Praze a Havlíčkově Brodě začíná mistrovství světa mužů v softbalu. Český reprezentační tým má na úvod nejsilnějšího soupeře, obhájce titulu z Nového Zélandu. Duel začíná v 19:30, vysílá jej ČT Sport. Šampionát je unikátní tím, že se poprvé v historii koná v Evropě. Maximem českých softbalistů, mnohonásobných mistrů Evropy, je šesté místo, tohoto úspěchu dosáhli Češi před 19 lety. Česká reprezentace zahájí boje ve skupině A duelem s obhájci titulu a největšími favority z Nového Zélandu, dále mají za soupeře Japonsko, Argentinu, Mexiko, Botswanu, Filipíny a nováčka mezi elitou Kubu. Skupinu B tvoří Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jihoafrická republika, Nizozemsko a Singapur. „Pro nás je to speciální, protože hrajeme doma, ukážeme se softbalové komunitě, rodinám a kamarádům,“ řekl kapitán a chytač reprezentace David Mertl při slavnostním přijetí u pražského primátora Zdeňka Hřiba, od kterého dostal symbolicky koš plný míčů na homeruny.