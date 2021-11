Končí bezplatné testy pro nenaočkované lidi od 18 let, ČEZ zveřejní ceny na příští rok

Testy na koronavirus hrazené ze zdravotního pojištění jsou ode dneška jen pro lidi do 18 let, plně očkované, lidi se zahájeným očkováním nebo pro ty, kteří se nemohou očkovat. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Prokazovat bezinfekčnost už nebudou muset děti do 12 let, pro které není schválená vakcína.

Testování neočkovaných žáků na covid v osmi regionech s nejhorší epidemickou situací. Testovat se bude v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Další vlna testování žáků bude 8. listopadu. Neočkovaní učitelé nově musí nosit při výuce respirátory. Výjimku mají učitelé ve školkách.

V Rakousku musejí mít všichni zaměstnanci, kteří jsou v osobním kontaktu se zákazníky nebo kolegy, doklad o očkování, negativním testu nebo prodělaném onemocnění. Při porušení tohoto nařízení hrozí zaměstnanci pokuta ve výši 5000 eur, zaměstnavateli 3600 eur.

Maďarsko zavádí povinné nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy. Austrálie poprvé po 19 měsících otevře své hranice a povolí cestování do a ze zahraničí, i když s omezeními.

Slavnostní zahájení konference OSN o změnách klimatu COP26 v Glasgow; potrvá do 12. listopadu. První dva dny se koná summit světových lídrů.

ČEZ zveřejní ceny elektřiny a plynu platné od začátku roku 2022. Generální ředitel podniku Daniel Beneš v půlce října odhadl nárůst cen u elektřiny asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny. Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou.

Energetický regulační úřad by měl zveřejnit základní informace zjištěné od dodavatelů energií, které vyzval k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky. Informace museli dodavatelé zaslat do konce října.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu veřejného ochránce práv na zrušení části advokátního tarifu.