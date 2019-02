Končí setkání Trumpa s Kimem, Praha bude rozhodovat o miliardách, kauza Staník p

PRAHA Končí dvoudenní setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una. Soud pokračuje v projednávání případu bývalého tajemníka hnutí SPD Jaroslava Staníka. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen bude vypovídat ve zpravodajském výboru Sněmovny reprezentantů USA.

Končí dvoudenní setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una. Nejprve se státníci setkají na 45 minut mezi čtyřma očima a posléze budou, podobně jako ve středu, jednat v doprovodu s poradci. Na závěr podepíší společné vyjádření. Trump p první fázi rozhovorrů uvedl, že Severní Korea se v případě denuklearizace může stát ekonomicky velmi prosperující zemí.

Soud pokračuje v projednávání případu bývalého tajemníka hnutí SPD Jaroslava Staníka, který čelí obžalobě kvůli nenávistným výrokům proneseným ve Sněmovně. Staníka už v minulosti uznal soud vinným, trestním příkazem mu uložil podmínku a pokutu. Staník ale proti rozhodnutí podal odpor, soud proto nařídil hlavní líčení. Bývalý tajemník měl podle svědků přijít podnapilý do poslaneckého klubu a pronést větu: „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“.



Pražské zastupitelstvo projedná rozdělení mnohamiliardové rozpočtové rezervy na investice. Hlavní město letos proinvestuje 19,4 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy více než loni. Nejvíce pěněz spolkne dopravní infrastruktura - 5,7 miliardy. V tom je zahrnuta částka na přípravu výstavby trasy metra D, na stavbu silničního okruhu, opravu Štěrboholské spojky nebo stavbu Radlické radiály.

Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen bude vypovídat za zavřenými dveřmi ve zpravodajském výboru Sněmovny reprezentantů USA. Cohen už ve středu mluvil před výborem pro dohled a reformu. Trumpa označil za lháře a řekl, že i jeho prezident nutil lhát. Trump podle něj vedl obchodní jednání v Rusku i po začátku stranických primárek před prezidentskými volbami v roce 2016.

Zasedání východních členů NATO, tzv. bukurešťské devítky. Zúčastní se český prezident Miloš Zeman a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Státníci si na košickém setkání, které se uskuteční z iniciativy slovenského prezidenta Andreje Kisky, také připomenou 70. výročí vzniku NATO. Podle slovenské prezidentské kanceláře budou hlavy států diskutovat o aktuální situaci v Evropě a v jejím sousedství, jakož i o obraně proti kybernetickým hrozbám a šíření dezinformací.