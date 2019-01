Konec nejstarší linky ČSA, Merkelová v Řecku a plagiátorská aféra na Slovensku

PRAHA Na Slovensku bude komise akademického senátu Univerzity Mateje Bela posuzovat, jestli šéf poslanecké sněmovny Andrej Danko neopisoval. ČSA se rozloučí se svou nejstarší linkou, kterou na trase Praha-Bratislava provozovaly od roku 1923. Německá kancléřka Angela Merkelová se setká s řeckým prezidentem Prokopisem Pavlopulosem.

České aerolinie pátkem ruší letecké linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Linka z Prahy do Bratislavy byla přitom vůbec první, kterou tehdy ještě Československé aerolinie v roce 1923 zavedly. Mezi oběma metropolemi létaly ČSA dosud šestkrát týdně, letadlo pak pokračovalo ještě do Košic a zpět do Bratislavy a Prahy. Důvodem zrušení spoju je to, že aerolinky měly tři letadla ATR 42 pouze pronajataé a teď je vrací majitelům. Nasadit větší stroje se jim na těchto linkách nevyplatí.



Zasedá vláda. Ministři v pátek mimo jiné budou jednat o změně v zákoně o Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Moravskoslezský kraj navrhuje zpřesnění pojmu silnice. Chce, aby se pod slovem silnice rozuměly nejen silnice první, ale i druhé a třetí třídy. To by umožnilo použít peníze z fondu na opravy i menších komunikací. Vláda už uvedla, že navrhovanou úpravu považuje za nadbytečnou a matoucí.

Na Slovensku o plagiátorství. Komise akademického senátu Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici zveřejní stanovisko k rigorózní práci nynějšího šéfa slovenské sněmovny Andreje Danka. Ten v souvislosti s prací z roku 2000 čelí podezření z plagiátorství. V práci je totiž hned prvních dvacet stránek stati zkopírováno z jiné publikace. Ze stejného důvodu loni v létě v Česku skončili ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

Angelova Merkelová druhým dnem v Řecku. Německá kancléřka se v pátek setká s prezidentem Prokopisem Pavlopulosem. Podle Merkelové země po hospodářské krizi udělala obrovský pokrok. Zároveň ale zdůraznila, že bolestivé reformy budou muset i nadále pokračovat. Kromě hospodářství bude kancléřka s řeckými hostiteli probírat i ožehavé téma migrace nebo spor o název státu sousední balkánské republiky Makedonie.

Evropská komise v Bukurešti. Komisaře čeká jednání s rumunskou vládou na úvod předsednictví Evropské unii. Bukurušť se chce mimo jiné víc věnovat problematice balkánským zemí a jejich přibližování členství EU. Bukurešť se chce také zasadit o realizaci společné unijní obranné a bezpečnostní politiky a těsnější spolupráci EU a NATO. Současného setkání se účastní i šéf Evropské rady Jean-Claude Juncker. Ten se přitom na konci prosince vyjádřil kriticky k připravenosti Rumunska zvládnout roli nestranné předsednické země rady.