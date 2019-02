Kvitová bude vypovídat o svém napadení a Trump promluví o stavu unie

Tenistka Petra Kvitová má dnes u soudu vypovídat o svém napadení, při němž byla vážně zraněna na ruce - požádala o výslech mimo soudní síň. Premiérovi Andreji Babišovi dnes vyprší lhůta pro odvolání proti rozhodnutí v řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. A americký prezident Donald Trump přednese očekávanou zprávu o stavu unie.

Babiš a černošický úřad. Dnes vyprší lhůta pro odvolání premiéra Andreje Babiše proti rozhodnutí černošické radnice ve správním řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Pokud by se neodvolal, stal by se verdikt 6. února pravomocným a úřad by o něm mohl podrobněji informovat.

Kvitová bude vypovídat. U Krajského soudu v Brně bude dnes tenistka Petra Kvitová vypovídat o svém napadení z prosince 2016. Finalistka nedávného Australian Open požádala o výslech mimo soudní síň, aby se nemusela setkat s obžalovaným. Obžaloba z činu viní třiatřicetiletého Radima Žondru, který ale vinu popírá. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení. Hlavní líčení je nařízeno na 6. února. Kdy zazní rozsudek, ale není jasné.

Poslanci o Roznerovi. Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude dopoledne pokračovat v projednávání policejní žádosti o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k stíhání kvůli jeho slovům o „neexistujícím pseudokoncentráku“ v souvislosti s romským táborem v Letech u Písku.

Celonárodní stávka. Francie očekává od 13.00 celonárodní stávku a demonstraci svolanou francouzskými odbory za podpory části hnutí takzvaných žlutých vest.

Vstupné do Benátek. Benátky by dnes měly rozhodnout o zavedení turistického poplatku za vstup do města. Vybírat by se mohl začít v květnu a má se pohybovat od tří do deseti eur v závislosti na období. A dotkl by se pouze jednodenních turistů, kteří se ve městě neubytují.

Trumpova zpráva. Americký prezident Donald Trump přednese v noci na čtvrtek (ve 3 hodiny SEČ) v Kongresu každoroční zprávu o stavu unie. Projev byl původně plánován na 29. ledna, ale byl odložen kvůli sporu o financování zdi na mexické hranici.

Vývoj ve Venezuele. I dnes budeme sledovat vývoj ve Venezuele poté, co několik zemí EU, včetně Česka, uznalo šéfa venezuelského parlamentu Juana Guaidóa prezidentem do uspořádání svobodných voleb.

Úhrada za konopí. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti pacientky s roztroušenou sklerózou, která se domáhá úhrady léčebného konopí. Všeobecná zdravotní pojišťovna jí v minulosti nevyhověla s vysvětlením, že nevyčerpala ostatní možnosti léčby hrazené z veřejného pojištění. Pacientka tvrdí, že nic jiného než konopí formou inhalace jí nepomáhá, náklady přitom sama z invalidního důchodu nést nemůže. V ústavní stížnosti poukazovala hlavně na neúměrnou délku řízení.

Ústavní soud o lécích. U Ústavního soudu zazní ještě jeden verdikt - v případu návrhu Městského soudu v Praze na zrušení jedné věty ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jde o problematiku skupiny léků, o jejichž nejvyšší ceně nebo úhradě se uzavírají zvláštní smlouvy, přičemž takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu. Podle městského soudu se tím pádem dostupnost léku opírá o soukromoprávní ujednání, nikoliv o zákon sám, navíc dostupnost může být jen „papírová“.